Apple, non solo WebKit: gli sviluppatori vogliono anche motori browser terzi su iOS

Cos'è Open Web Advocacy? OWA, si legge sul sito ufficiale, è un gruppo di ingegneri di tutto il mondo che si sono riuniti per "sostenere il futuro del web aperto fornendo a regolatori, legislatori e responsabili politici gli intricati dettagli tecnici di cui hanno bisogno per comprendere le principali questioni anticoncorrenziali e come risolverle". #AppleBrowserBan è stata identificata dal gruppo come "la minaccia numero uno" per il futuro del web aperto.

Un gruppo di sviluppatori vorrebbe convincere Apple ad offrire la possibilità di utilizzare su iOS anche altri motori di rendering per il browser web oltre a WebKit . Di conseguenza, altri browser dovrebbero avere accesso alle stesse funzionalità disponibili per Safari su iOS. Non solo, tramite il progetto Open Web Advocacy, ad Apple viene anche chiesto di aprire iOS ai motori di rendering per browser di terze parti .

COSA PREVEDE IOS

A differenza di macOS, sulla piattaforma operativa iOS tutte le app in esecuzione devono utilizzare WebKit come motore per il rendering del browser web. In pratica, qualsiasi app o browser web su iPhone e iPad, tra cui Chrome, Firefox ed Edge, utilizza sempre Safari di base, anche se ha un'interfaccia diversa.

Nonostante ciò, gli sviluppatori comunque non hanno accesso ad alcune delle funzionalità di Safari. Tra queste, ad esempio, le funzionalità a schermo intero sono piuttosto limitate sulle web app che non possono neanche essere aggiunte alla schermata home e manca l'integrazione con Apple Pay. Inoltre, mancano Web NFC e altre API.

Le intenzioni principali del gruppo sono quelle di portare tutto all'attenzione della UK Competitions and Markets Authority (CMA) per cercare di convincerli che Apple deve cambiare le sue politiche anticoncorrenziali. Apple ha ovviamente le sue ragioni per forzare l'adozione di WebKit su iOS, principalmente per avere un maggiore controllo sull'esperienza delle web app che stanno diventando una "via d'uscita" per le piattaforme che non possono essere presenti sull'App Store (vedi Xbox Cloud Gaming di Microsoft e Amazon Luna).