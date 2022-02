Le stime di crescita per il mercato dei pieghevoli dell'International Data Corporation o IDC sono quasi sovrapponibili a quelle che nei giorni scorsi aveva diffuso Canalys, altra "voce" attendibile delle analisi di mercato. Ha quasi dell'incredibile il numero delle spedizioni nel mondo dei pieghevoli relativo al 2021: 7,1 milioni di esemplari di produttori diversi sono partiti dagli stabilimenti produttivi alla volta dei distributori quando l'anno precedente erano appena 1,9 milioni, il che si traduce in una crescita di oltre tre volte in un solo anno o, precisamente, del 264,3% da dicembre a dicembre.

Vero che crescere a quattro o tre cifre è più semplice in un mercato che parte da numeri bassi, ma le stime di IDC fotografano una crescita costante fino al 2025 quando di pieghevoli nel mondo se ne venderanno 27,6 milioni l'anno, con un tasso di crescita annuale composto o CAGR del 69,9% all'interno del quinquennio 2020-2025. Rimarremo tuttavia lontani dai numeri degli smartphone con form factor tradizionale, se non altro perché a differenza dei pieghevoli ce ne sono per tutte le tasche.