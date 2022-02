Xiaomi suona la carica: sta per lanciare quella a 150W su smartphone

In un panorama dove gli smartphone medio gamma offrono specifiche sempre più interessanti, e i modelli si assomigliano un po' tutti, la batteria è un elemento della scheda tecnica su cui sempre più spesso cade l'occhio, e che può fare la differenza nella scelta di un prodotto. La ragione è semplice: gli utenti possono essere più o meno interessati alle doti fotografiche di un dispositivo o alla sua predisposizione per il gaming intensivo, ma poter utilizzare lo smartphone il più a lungo possibile interessa davvero a tutti.

I parametri importanti sono due: il primo ovviamente è la capienza della batteria (da mettere in relazione con l'ottimizzazione dei diversi SoC e del software), e il secondo è la velocità di ricarica. Perché per quanto possa essere grande una batteria, alla fine si scaricherà: e a quel punto poterla portare in un lampo oltre il 50% fa tutta la differenza del mondo.

In questo senso Xiaomi è un marchio all'avanguardia: ve ne abbiamo parlato in uno speciale dedicato lo scorso ottobre, quando il colosso cinese ha introdotto la versione aggiornata del suo caricatore rapido da 120W assieme all'11T Pro. E stando ai rumor emersi in queste ore in Cina, non ha certo intenzione di fermarsi, ed è pronta ad alzare ulteriormente l'asticella.