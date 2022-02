Xiaomi 12, 12 Pro e 12X: svelati i presunti prezzi per l'Europa

Sono emersi i presunti prezzi europei per le varianti Global di Xiaomi 12, Xiaomi 12X e Xiaomi 12 Pro, smartphone top di gamma disponibili già da qualche settimana in Cina. Purtroppo ancora non abbiamo una data precisa, ma sappiamo già da precedenti indiscrezioni che quest'anno arriverà anche il modello Pro, più prestigioso, a differenza di quanto è avvenuto l'anno scorso con la gamma 11. In ogni caso, ecco quanto ha condiviso Mysmartprice citando fonti anonime:

Xiaomi 12X: tra i 600 e i 700€

Tagli di memoria: 8+128 GB e 8+256 GB

Colori: blu, grigio, lilla

Xiaomi 12: tra gli 800 e i 900€

Tagli di memoria: 8+128 GB e 8+256 GB

Colori: blu, grigio, lilla

Xiaomi 12 Pro: tra i 1.000 e i 1.200€

Tagli di memoria: 8+256 GB e 12+256 GB

Colori: blu, grigio, lilla