Pieghevoli, un mercato in forte crescita: oltre 30 milioni di spedizioni nel 2024

Si prevede un futuro decisamente interessante per gli smartphone pieghevoli, un mercato che vede Samsung fare decisamente la parte del leone ma che sta iniziando ad essere più competitivo grazie all'entrate in scena di nuovi player. Secondo quanto evidenziato dalla società di ricerche Canalys, tra il 2021 e il 2024, le spedizioni globali di foldable aumenteranno con un tasso annuo di crescita composto, più comunemente noto come CAGR, del 53%.

Prendendo invece in esame il 2019 come punto di partenza, anno in cui sia Samsung che Huawei hanno portato sul mercato i loro primi pieghevoli, il CAGR sarò de 122%. Il settore continuerà ad essere trainato da Samsung che durante lo scorso anno ha spedito 8,9 milioni di "Galaxy Z". Nonostante i prezzi decisamente elevati, questo settore è cresciuto del 148% anno su anno contro un timido 7% ottenuto dal mercato globale degli smartphone.

Secondo quanto affermato da Runar Bjørhovde, Research Analyst presso Canalys, il catalizzatore chiave per questo tipo di device è stato sicuramente il maggior utilizzo di dispositivi con un grande schermo durante la pandemia dettato anche dalla volontà di ricercare costantemente un'esperienza d'uso migliore oltre alla fruizione di contenuti multimediali: "gli smartphone pieghevoli, in tal senso, sono in grado di soddisfare le esigenze e i desideri dei consumatori".

I pieghevoli, inoltre, rappresentano una "differenziazione vitale" per i produttori che intendono stimolare le vendite di smartphone dato che risultano particolarmente attraenti per i cosiddetti "early adopters" e per utenti alto spendenti.