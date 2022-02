Nubia Z40 Pro pronto a stupire con la fotocamera: obiettivo da 35 mm

Nella fotografia la lunghezza focale di 35 mm è considerata da molti il bilanciamento ideale tra profondità e ampiezza. Per riferimento, nel mondo smartphone siamo abituati a lunghezze focali un po' minori, generalmente intorno ai 26 mm, che fanno sconfinare un po' nel campo del grandangolo. Per riferimento, uno zoom 2x in genere ha una lunghezza focale di 56 mm mentre un ultra-grandangolo (comunemente "0,5x") intorno ai 13 mm.

Non si sa molto altro sulle fotocamere secondarie che completeranno la proposta dello smartphone: i teaser condivisi finora mostrano in modo piuttosto chiaro che ci sarà almeno una seconda unità sul retro. A giudicare dal modello precedente, è facile che troveremo di nuovo un obiettivo periscopico con zoom ottico molto spinto. Precedenti anticipazioni hanno svelato che lo smartphone sarà equipaggiato con SoC Snapdragon 8 Gen 1 by Qualcomm (comparso su Geekbench con punteggi di 1.228 in single core e 3.379 in multi core) e con un sistema di dissipazione del calore avanzato realizzato con materiali aerospaziali.

Purtroppo il marchio Nubia è praticamente assente ad oggi in Italia, a meno di ricorrere a canali di importazione specializzati. Tuttavia, niente paura: è probabile che praticamente lo stesso dispositivo arriverà da noi con il marchio Axon. In Cina il dispositivo dovrebbe essere presentato proprio entro la fine di questo mese; dettagli per il resto del mondo non si sanno.