Un nuovo BlackBerry 5G? Nuvole nere sul progetto di OnwardMobility

Al contrario di quel che si crede, non siamo morti, proclamava a gennaio OnwardMobility , l'Azienda che detiene i diritti di sfruttamento del marchio BlackBerry, o meglio dire deteneva, stando a recenti voci di corridoio che mettono in seria discussione il futuro arrivo sul mercato di uno smartphone BlackBerry 5G. OnwardMobility aveva promesso di fornire aggiornamenti regolari sullo stato di avanzamento del progetto proprio a partire dal mese scorso, ma gennaio è passato e non è emerso alcun nuovo dettaglio.

La spiegazione fornita da Kevin Michaluk, fondatore del sito CrackBerry, e confermata dai colleghi di Android Police è che nel frattempo OnwardMobility ha perso la possibilità di usare il marchio BlackBerry perché la sua licenza è stata revocata. Si tratta di una notizia non ancora ufficiale, ma bisogna ricordare un evento rilevante avvenuto nelle ultime settimane che potrebbe avvalorare l'ipotesi: a fine gennaio BlackBerry ha ceduto una cospicua parte dei suoi brevetti (relativi alla tecnologia di messaggistica e alle reti wireless) per 600 milioni di dollari. Non è da escludere che in quell'occasione abbia anche deciso di rivedere la licenza di utilizzo del marchio assegnata a OnwardMobility.