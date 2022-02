I Galaxy S22 puntano sui social: fotocamera al top su Instagram e TikTok

La casa di Seoul ha infatti lavorato a stretto contratto con Instagram, TikTok e Snapchat per permettere alle applicazioni di accedere nativamente a tutte le funzionalità delle fotocamere di S22, S22 Plus e di S22 Ultra , quindi sarà possibile sfruttare lo zoom graduale , la nuova modalità notte , il passaggio a tutte le lenti , la funzione Super HDR e tutte le varie opzioni di stabilizzazione dei video, il tutto senza dover ricorrere alla fotocamera stock degli smartphone.

Ciò significa che la qualità dei contenuti pubblicati dagli S22 sarà sempre molto elevata anche quando si andrà a sfruttare l'applicazione fotocamera dei social supportati; si tratta di una novità molto importante per chi utilizza il proprio smartphone per condividere contenuti su queste piattaforme.

Considerando che sino ad ora questa possibilità era offerta solo sugli ultimi Pixel 6, la mossa di Samsung permetterà ad un pubblico più ampio di poterla sfruttare sui nuovi top di gamma e potrebbe rappresentare un elemento cruciale da tenere in considerazione in fase di scelta del prossimo acquisto, ovviamente a patto di dare molto peso alla propria presenza social.

Al momento questa opzione sarà disponibile solo sulle applicazioni citate, quindi non si tratta di una vera e propria apertura a tutto tondo, ma di un primo passo. Ad esempio, applicazioni come WhatsApp, Facebook o qualsiasi altra app che faccia uso della fotocamera, continueranno a fare affidamento sulle tradizionali API di Android, quindi si avvertirà un netto stacco qualitativo nell'esperienza d'uso legata al comparto fotografico.

Speriamo quindi che Samsung lavori costantemente all'espansione delle applicazioni supportante, in modo da superare definitivamente questo aspetto critico del mondo Android (che di base offre già una soluzione da anni, ma probabilmente risulta problematica da implementare per via della frammentazione hardware), almeno per quanto riguarda la sua offerta.