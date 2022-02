iPhone SE 3 e iPad Air 5, evento l'8 marzo? Apple dà il via a un 2022 ricco di novità

Non c'è ancora nulla di ufficiale, ma diciamo che la fonte di questa indiscrezione è piuttosto affidabile, trattandosi di Mark Gurman: la prestigiosa firma di Bloomberg - e personaggio decisamente attivo nel mondo Apple - dice che l'azienda di Cupertino ha in programma un evento speciale il prossimo 8 marzo. Non è detto che la data sia esattamente questa, aggiunge, ma il margine d'errore dovrebbe essere abbastanza limitato. L'appuntamento previsto per il prossimo mese sarà dunque l'occasione per il lancio di iPhone SE 3 e iPad Air 5, prodotti che hanno già iniziato a ricevere le necessarie certificazioni e autorizzazioni e la cui produzione di massa dovrebbe essere partita proprio di recente. Il 2022 parte dunque col botto, del resto si è detto che questo sarà un anno particolarmente impegnativo per Apple che intende portare sul mercato tantissimi nuovi prodotti. Con la ferma intenzione di crescere ancora di più sul mercato, forte di un trimestre da poco concluso che ha fatto toccare nuovi record.

L'evento si terrà molto probabilmente solo online: la pandemia purtroppo ancora imperversa, e negli Stati Uniti - così come in tante altre parti del mondo - la situazione resta grave. Un elemento che potrebbe mettere in pericolo l'appuntamento di inizio marzo riguarda i possibili ritardi nel processo produttivo: la crisi dei componenti e le difficoltà lungo l'intera filiera ci hanno ormai insegnato come il mercato sia ora più che mai aleatorio. Ma se non ci saranno novità da qui all'inizio del prossimo mese, Bloomberg ritiene che l'evento si terrà regolarmente.

IPHONE 3 SE E IPAD AIR 5: COSA ASPETTARCI

iPhone 3 SE sarà l'erede di iPhone SE 2020 (immagine d'apertura), il primo della serie dotato di supporto alle reti 5G. Miglioreranno le fotocamere, così come il processore (A15 Bionic, quello di iPhone 13): per quanto riguarda il design, dice Gurman, non ci saranno grossi stravolgimenti rispetto alla generazione attuale. Insomma, le novità più corpose saranno sotto la scocca, non fuori. iPad Air 5 sarà anch'esso dotato di processore A15 Bionic, ed esteticamente dovrebbe riprendere le linee che già conosciamo con il modelli attualmente in commercio. Si parla di una fotocamera anteriore ultra grandangolare da 12MP e supporto alle reti di nuova generazione (solo per i modelli compatibili, ovviamente: ci sarà anche una versione solo WiFi). Insomma, anche in questo caso prevarrà un approccio conservativo, con prestazioni migliorate ed un design pressoché inalterato. L'evento dopo quello di marzo sarà presumibilmente la WWDC 2022 di giugno, occasione per l'annuncio di iOS 16 e di tutti gli altri sistemi operativi. Bloomberg prevede che nel 2022 saranno lanciati anche: iMac

iMac Pro

MacBook Air

MacBook Pro

Apple Watch

iPhone 14

AirPods

nuovi servizi (anche finanziari)

prodotto per la realtà aumentata (nel 2023)

VIDEO