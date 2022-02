Apple continua ad opporsi al sideloading delle app

Apple continua la sua ferma opposizione all'Open Markets Act, una proposta di legge parte di una più ampia legislazione antitrust bipartisan volta a frenare il potere delle grandi aziende tecnologiche.

L'Open Markets Act, in particolare, potrebbe sconvolgere il suo modello di business consentendo agli utenti di iOS e iPadOS, di poter scaricare app dall'esterno dell'App Store, cosa già consentita su macOS in sicurezza grazie al Gatekeeper che permette di controllare gli ID sviluppatori firmati per confermare che il software sia autentico. Secondo Apple, questo processo, noto come sideloading, potrebbe rendere le sue piattaforme meno sicure. Queste leggi, inoltre, metterebbero anche a rischio la funzione di trasparenza sul tracciamento delle app, che consente agli utenti di scegliere se fare tracciare o meno le proprie attività quando si usano app e siti web.