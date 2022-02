Pixel 6 e Pixel 6 Pro ora disponibili in Italia a 649 e 899 euro, ma ce ne sono pochi!

Se ne parlava ormai da tempo, e così è stato: gli ultimi due smartphone nati in casa Google, il Pixel 6 e il Pixel 6 Pro, sono arrivati in Italia (e, per la cronaca, anche in Spagna) e sono disponibili alla vendita da oggi. Chi vorrà acquistarli dovrà affrettarsi, perché le unità disponibili al momento sono poche, come ha spiegato Michiel van Eldik, Vicepresidente di Devices & Services per l'area EMEA:

"A causa dell'elevata richiesta di dispositivi Pixel 6, associata a problemi della catena di fornitura globale, lanceremo una quantità limitata di dispositivi e ci aspettiamo di venderli rapidamente Siamo onorati della risposta positiva ricevuta dai nostri sostenitori spagnoli e italiani in seguito all'annuncio della disponibilità di Pixel 6 e abbiamo quindi voluto permettere loro di provare il primo vero telefono Google".

Il lancio a livello globale era avvenuto lo scorso ottobre e l'avevamo seguito in una diretta dedicata, ma la distribuzione non aveva toccato il nostro Paese, per il quale si era parlato della prima parte del 2022. A dire il vero, come forse ricorderete, non eravamo rimasti con le mani in mano, e anzi eravamo riusciti a metterle sul top di gamma dei due, il Pixel 6 Pro, ricavandone un contenuto sulle prime impressioni, che però erano state influenzate da qualche bug probabilmente di natura software.

Dunque la previsione si è rivelata veritiera, visto che da oggi i due smartphone sono disponibili sullo store italiano di Google a un prezzo di 649 euro per il Pixel 6 e a 899 euro per il Pixel 6 Pro, al momento nell'unica colorazione nero tempesta con 128 GB di archiviazione fino a esaurimento scorte, insieme a una nuova collezione di custodie. Il riassortimento dovrebbe essere previsto intorno al mese di maggio.