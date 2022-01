Nove iPhone nella top 10 dei prodotti più permutati del 2021, male Motorola

Sul fronte delle console da gioco sorridono Sony e Nintendo: PlayStation 4 è stato il prodotto più scambiato mentre Switch la console più acquistata sul mercato dei ricondizionati. Lato smartphone, il più acquistato tra i ricondizionati è stato iPhone XR . SellCell ha anche realizzato il ritratto dell'appassionato medio che si approccia alla permuta: è uomo nel 65% dei casi e ha tra i 25 e i 34 anni (28%), mentre al contrario gli over 65 sono stati meno inclini a questo sistema per rinnovare la tecnologia (6,5%).

Gli iPhone hanno monopolizzato la classifica stilata da sellcell.com sugli smartphone più permutati nel 2021 negli Stati Uniti: su dieci prodotti dati in permuta ben nove hanno la mela morsicata sul retro, con l'unica variazione sul tema costituita da Galaxy S21 Ultra che, peraltro, occupa l'ultimo posto. Gli iPhone, insomma, movimentano il mercato, infatti non è un caso se la giornata con più scambi del 2021 è stata martedì 14 settembre , cioè quando Apple ha svelato la gamma iPhone 13 .

GLI SMARTPHONE PIÙ PERMUTATI DEL 2021 IN USA

5 MIGLIORI E PEGGIORI IN TERMINI DI DEPREZZAMENTO

Come anticipato in apertura, lo smartphone che mediamente ha tenuto meglio il prezzo è stato iPhone 12 Pro Max seguito dal Pro "standard", mentre quarto, con un buon distacco dai primi, c'è iPhone 12 mini, che ha perso quasi 10 punti percentuali in più rispetto ad iPhone 12: probabile che a causa dell'accoglienza fredda del pubblico quest'anno non arriverà alcun iPhone 14 mini. Relativamente bene Google che mette Pixel 5 al quinto posto. Di seguito la classifica degli smartphone che, al contrario, hanno perso gran parte del loro valore all'acquisto: Motorola One Hyper è stato pagato appena il 15%.