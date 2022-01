I punteggi sono molto buoni ma non fanno urlare al miracolo, in virtù del salto prestazionale che ci si può attendere da Exynos 2200 che appartiene alla nuova generazione di chip. Probabilmente c'è ancora qualcosa da limare in termini di ottimizzazione tra hardware e software, e la sensazione è condivisa dallo stesso Agarwal che rimane in attesa di capire se e quanto il prodotto sarà ottimizzato da Samsung durante le settimane che lo separano dal debutto.

GALAXY S22 ULTRA, LA RICOSTRUZIONE DI AGARWAL

Le informazioni in anteprima su Samsung Galaxy S22 Ultra però non si esauriscono ai benchmark. Agarwal ha condiviso una serie di render a risoluzione modesta che peraltro non dicono nulla di nuovo sul piano estetico rispetto a quanto non fosse già emerso in passato. Galaxy S22 Ultra sarà abbastanza differente da Galaxy S22 ed S22+: avrà linee più squadrate e un alloggiamento per la S Pen che sarà fornita in dotazione, non una novità dal momento che a Seul è stato incoronato erede dei compianti Galaxy Note. Un design che sembra rivolgersi alla clientela business e un gruppo fotocamere posteriore privo di fronzoli, in pieno stile Note.