Motorola Edge X30 pronto al "cambio d'identità": da noi sarà Edge 30 Pro | Rumor

L'indiscrezione era nell'aria: il recente Motorola Edge X30, il primo smartphone al mondo con il chip Snapdragon 8 Gen 1, sarà conosciuto sui mercati globali con un nome diverso. Era prevedibile che in occidente Motorola preferisse la via della continuità verso la gamma in cui ricade il predecessore, Motorola Edge 20 Pro, dunque anche se non c'è nulla di ufficiale è piuttosto probabile che l'indiscrezione sia fondata.

Con ogni probabilità dalle nostre parti Motorola Edge X30 sarà commercializzato con la denominazione Motorola Edge 30 Pro. La voce nasce dalla certificazione ottenuta dal top di gamma presso l'ente thailandese NBTC, il quale ha rivelato anche il codice modello, XT2201-1. Di solito le certificazioni precedono di poco il debutto sul mercato, per cui è lecito supporre che la casa alata sia pronta a presentarlo al resto del mondo.

Purtroppo il resoconto di NBTC non dice nulla sulle specifiche tecniche di Motorola Edge 30 Pro, ma è un danno parziale alla luce del fatto che lo smartphone è stato svelato in Cina all'inizio del mese scorso e di conseguenza le caratteristiche della variante globale presumibilmente saranno identiche. In Cina lo smartphone è in commercio dal 15 dicembre e la versione con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione costa l'equivalente di 450 euro circa.