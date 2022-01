iPhone 14 Pro avrà una fotocamera da 48 Megapixel | Rumor

Stando infatti ad alcune indiscrezioni emerse nella giornata di oggi, iPhone 14 Pro potrà contare su tre fotocamere posteriori, con il sensore principale da ben 48 Megapixel . Sembra confermata la presenza anche di un grandangolo e di un teleobiettivo, con Apple che si affiderebbe alla tecnologia di pixel binning, già vista in azione su dispositivi come il Galaxy S21 Ultra di Samsung . Una piccola rivoluzione, dunque, rispetto all'approccio avuto dal gigante californiano negli ultimi anni.

iPhone 14 Pro continua a far parlare di sé. Il prossimo top di gamma Apple punterà, ancora una volta, soprattutto sul comparto fotografico. In tal senso la politica dell'azienda di Cupertino è sempre stata conservativa, prediligendo un miglioramento legato agli algoritmi più che all'aumento dei Megapixel. Il 2022 potrebbe però rappresentare un anno di svolta in tal senso, magari in parte dovuto a quanto avviene nel mondo Android ormai da tempo.

Difficile valutare la veridicità di questa indiscrezione. Non è però la prima volta che si parla di una fotocamera da 48 Megapixel per iPhone 14 Pro e, in tal senso, le indiscrezioni iniziano a essere numerose. I prossimi mesi ci consentiranno certamente di avere a disposizione un quadro maggiormente chiaro della situazione. Anche perché, a questo giro, la crisi dei semiconduttori potrebbe colpire in maniera più importante l'industria degli smartphone.

Come da tradizione, iPhone 14 Pro verrà presentato tra settembre e ottobre, per poi inondare gli scaffali in vita del Black Friday e delle festività natalizie. Staremo a vedere quelle che saranno le scelte definitive di Apple e soprattutto se l'azienda di Cupertino riuscirà anche quest'anno a soddisfare in maniera più o meno costante la domanda. Non sarà una sfida semplice.