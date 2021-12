Pixel 6, patch di dicembre colpisce ancora: due funzioni disattivate per bug

Google non ha spiegato molto di più: si è limitata a dire che le funzionalità saranno ripristinate quando saranno disponibili dei fix, ma non ha fornito indicazioni più dettagliate sulle eventuali tempistiche.

Più passa il tempo più sembra chiaro che la patch di dicembre per i Pixel 6, codice SQ1D, abbia avuto una genesi piuttosto complicata. Già qualche giorno fa era saltato fuori che il widget at a glance della home si era messo a inviare allerte tempesta inesistenti in tutto il mondo (Italia inclusa). Particolarmente buffo osservare che l'allarme proveniva da PAGASA, ovvero la Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration - insomma l'agenzia meteorologica nazionale delle Filippine.

È un peccato perché la patch di dicembre è stata molto ben accolta dai proprietari degli altri smartphone che l'hanno ricevuta, tanto che qualcuno l'ha chiamata la prima vera build stabile di Android 12. Gli ultimi flagship di casa Google si riconfermano insomma piuttosto problematici dal punto di vista dell'esperienza software, come avevamo già osservato nel nostro primo contatto.