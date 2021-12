Black Friday, il mercato tech non rallenta la sua corsa: l'analisi di GfK

Rispetto allo scorso anno, le rilevazioni effettuate da GfK sul Panel Weekly mostrano un trend positivo per le categorie più importanti del mercato della tecnologia di consumo. Per questa tipologia di prodotti, durante la settimana del Black Friday 2021 è stato generato un controvalore pari a 492 milioni di euro.

Come avvenuto negli ultimi anni, molti rivenditori, sia fisici che on line, hanno giocato molto d’anticipo e le promozioni sono iniziate fin dall’inizio di novembre con importanti campagne pubblicitarie a sostegno. Questo ha portato a un trend positivo nelle settimane precedenti a quella del Black Friday ma la domanda di tecnologia ha sostenuto la performance della settimana più importante. Rispetto al valore della settimana media riferita all’ultimo anno, la settimana del Black Friday 2021 ha fatto registrare un incremento delle vendite del +116%.

I comparti che hanno ottenuto la migliore performance sono il grande elettrodomestico (+16%), seguito dall’informatica e ufficio (+5%), dall’elettronica di consumo (+4%) e dal piccolo elettrodomestico (+4%). I prodotti più importanti in termini di fatturato si confermano gli smartphone (124 milioni di euro), i TV (107 milioni di euro) spinti anche dal Bonus Rottamazione legato allo Switch-off ed i PC Portatili (53 milioni di euro).

Le categorie che hanno mostrato le crescite più rilevanti, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, sono i condizionatori (+44%), gli indossabili (+41%), le asciugatrici (+32%) e sistemi audio (+23% trainati dagli Assistenti Vocali).



L’impatto delle attività promozionali nella settimana del Black Friday è tornato a crescere rispetto agli ultimi anni, arrivando al 46% dei volumi venduti con un taglio prezzo di almeno il 15%.



Le vendite online sono cresciute dell'1% rispetto allo scorso anno, non molto rispetto all'ottimo +9% fatto registrare dal canale vendita tradizionale. Per la settimana del Black Friday, le vendite online hanno contribuito al 32,7% del fatturato di tutte le vendite di prodotti tech.