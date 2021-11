Apple, la produzione di iPhone 13 sarà limitata fino a febbraio prossimo

Il settore tech si è trovato in una sorta di tempesta perfetta, generata da una pandemia che, da un lato ha rallentato produzione e trasporti, dall'altro ha fatto notevolmente impennare la richiesta di semiconduttori , una richiesta che non accenna a diminuire e che si è estesa anche al settore automobilistico dove ormai i tempi di attesa sono di diversi mesi costringendo diversi produttori, tra cui BMW, a eliminare alcune dotazioni dalle vetture pur di evitare lo stop completo delle catene di montaggio.

In questi ultimi mesi, la società di Cupertino ha dovuto far fronte a lunghi tempi di consegna sulla maggior parte dei suoi prodotti e con il lancio di iPhone 13 si è subito capito che l'offerta non sarebbe riuscita a coprire la notevole domanda che, ad oggi, costringe molti potenziali clienti ad attese di circa un mese sui modelli di punta .

Nonostante tutto, Apple è stata un'azienda in un certo senso "privilegiata", sia grazie alla capacità di progettazione dei propri chip che dal suo notevole potere d'acquisto che l'ha fatta viaggiare su una corsia preferenziale negli stabilimenti della TSMC, uno dei più grandi produttori di semiconduttori al mondo, che gli ha dedicato intere linee produttive.

Ma i "semiconduttori" non sono ovviamene solo SoC e processori. Quella che Apple sta iniziando a soffrire sempre più sono i cosiddetti "legacy nodes", ossia i chip che vengono utilizzati in altre componenti dei device, come ad esempio i driver dei display.

In generale, tuttavia, secondo quanto riportato da DigiTimes, che cita fonti della catena produttiva, Apple continuerà ad avere problemi di approvvigionamento sia per tutto l'attuale trimestre che per il prossimo. Di conseguenza, la produzione di iPhone 13 rimarrà limitata almeno fino al prossimo mese di febbraio. Nel frattempo, per cercare di limitare i danni durante il trimestre natalizio, Apple avrebbe deciso di ridurre la produzione di iPad del 50% circa e di utilizzare i componenti comuni per realizzazione dei nuovi iPhone 13.