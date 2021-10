Apple accusata in Olanda di regole anticoncorrenziali su App Store

L'indagine olandese per stabilire se le pratiche di Apple costituiscano o meno un abuso di posizione dominante sul mercato è stata avviata nel 2019, inizialmente ad ampio spettro per poi concentrarsi in modo particolare sulle app con cui si organizzano incontri. Tra le società che hanno richiesto l'intervento dell'autorità garante c'è Match Group, proprietaria di Tinder, secondo cui Apple le impediva di comunicare direttamente con i clienti per ricevere pagamenti.

L'ACM, Authority for Consumers and Markets olandese, avrebbe già informato Apple della sua decisione nelle scorse settimane accusandola formalmente di abuso di potere per quanto riguarda l'App Store. L'autorità non ha comminato nessuna multa ma avrebbe solo richiesto delle modifiche al sistema di pagamento.

Al momento non ci sono stati commenti da ambo le parti anche se Apple ha sempre affermato che le regole dell'App Store garantiscano sicurezza e privacy per i suoi utenti. Match Group ha invece detto di non poter ancora rilasciare commenti. Secondo indiscrezioni, tuttavia, Apple avrebbe richiesto al tribunale distrettuale di Rotterdam un'ingiunzione per bloccare la pubblicazione della sentenza durante il ricorso in appello.

Il mese scorso, ricordiamo, Epic Games ha fatto ricorso contro alcune decisioni nella causa contro Apple. Anche se la società di Cupertino è stata obbligata a consentire pagamenti esterni all'App Store, infatti, non è stata definita un monopolio e il giudice ha negato la richiesta di Epic di costringere Apple a consentire l'installazione dell'Epic Games Store.