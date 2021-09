iPhone vs Android: pesa l'assenza di Touch ID, allettano i 5 anni di update | Indagine

I CONTRARI AL PASSAGGIO AD IPHONE

Il numero degli utenti Android americani disposti a salire sul carro degli iPhone 13 sarebbe dunque in calo, a leggere i dati forniti dal portale. In primis a chi utilizza il robottino verde (31,9%) non va giù la mancanza del lettore di impronte digitali per lo sblocco, del Touch ID per dirla alla Apple, nonostante il Face ID degli iPhone abbia mostrato fin dalla prima generazione di essere un sistema parecchio efficace; non è da escludere che le nuove abitudini introdotte dalla pandemia siano alla base del rifiuto dello sblocco col volto, impossibile con una mascherina in viso (a meno che non si possieda un Apple Watch).