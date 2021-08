Modalità scura, è vero risparmio sulla batteria? Studio USA fa chiarezza

Dark Mode, modalità scura , chiamatela come volete: specchio per le allodole o vero risparmio energetico? Se lo son chiesti i ricercatori della Purdue University, che in uno studio presentato alla conferenza MobiSys 2021 e pubblicato dalla Association for Computing Machinery hanno cercato di dare risposta alla domanda facendo uso di una serie di strumenti proprietari in attesa di brevetto atti alla effettiva misurazione del consumo energetico dei display OLED di alcuni modelli di smartphone. Nello specifico, Pixel 2 , Moto Z3 , Pixel 4 e Pixel 5 . L'elemento di novità consiste nel fatto che la tecnologia implementata consente di isolare l'effettivo consumo energetico (e la sua relativa variazione) generato esclusivamente dal display .

IL RISULTATO IN BREVE

La Dark Mode non fa risparmiare necessariamente molta batteria. Ma ci sono alcune soluzioni che gli utenti possono adottare per trarre vantaggio da questa funzione.

Ecco, in sintesi, quanto "scoperto" dai ricercatori. Sia su Android che su iOS (dalla versione 13 in poi) la modalità scura è stata sin da subito pubblicizzata come fonte di risparmio della batteria: per gli smartphone dotati di display OLED più lo sfondo è scuro (fino al nero), più i pixel restano spenti e meno si consuma energia. Tutto a favore dell'autonomia.

"La Dark Mode però è difficile che faccia una grande differenza sulla durata della batteria nel modo in cui la maggior parte delle persone utilizza il propri smartphone quotidianamente". In altre parole: la modalità scura da sola non basta per aumentare l'autonomia, serve mettere in atto alcuni trucchetti affinché i risultati siano più evidenti. Attenzione: il fatto che le aziende sponsorizzino la bontà delle interfacce scure non corrisponde ad una pubblicità ingannevole. Il risparmio è indubbio, semplicemente non è così grande come si potrebbe pensare. E ciò è dovuto al fatto che, al suo debutto sul mercato, non si avevano gli strumenti adatti per misurarne l'efficacia. I risultati dello studio potranno essere sfruttati sia dagli sviluppatori per le loro app, sia dagli utenti nell'uso quotidiano dello smartphone.

Sono sei le app prese in considerazione sui quattro dispositivi sopra citati: Google Maps, Google News, Google Telefono, Google Calendar, YouTube e Calcolatrice. Sono state effettuate misurazioni sul consumo in modalità scura di 60 secondi di attività per ciascuna app e su ciascuno smartphone.