Mercato smartphone: Xiaomi sorpassa Apple e si piazza alle spalle di Samsung

Ottime performance anche per altre due società cinesi, OPPO e vivo. La prima, grazie ad un incremento delle spedizioni del 28% anno su anno, ha ottenuto una quota di mercato del 10%. vivo, che da qualche mese è sbarcata anche in Italia con un'ottima proposta di device che sta progressivamente ampliando, ha visto le sue spedizioni crescere del 27% ottenendo anche lei un 10% del mercato.

In generale, nel corso del secondo trimestre del 2021, le spedizioni sono cresciute del 12% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Secondo quanto affermato da Ben Stanton, responsabile della ricerca di Canalys, Xiaomi sta facendo crescere rapidamente la sua attività sui mercati esteri: le spedizioni in America Latina sono aumentate del 300%, del 150% in Africa e del 50% in Europa occidentale.

Tuttavia, Xiaomi ha un prezzo di vendita medio dei suoi prodotti inferiore sia a Samsung che ad Apple, rispettivamente circa il 40% e il 75% in meno. Una delle maggiori priorità per la società cinese, quindi, è quella di cercare di incrementare le vendite dei suoi device fascia alta. Per tutti i produttori, tuttavia, ci sarà da lottare contro la carenza globale di semiconduttori che ancora sta condizionando il mercato.