OnePlus farà testare il Nord 2 prima della presentazione: ecco come partecipare

OnePlus è a lavoro su due nuovi prodotti. Da una parte il Nord 2 5G, erede naturare del Nord di prima generazione, che sarà presentato il 22 luglio. Dall'altra i Buds Pro, auricolari true wireless la cui peculiarità dovrebbe essere la cancellazione attiva del rumore. In vista dunque di questi annunci, l'azienda cinese sta offrendo la possibilità di testare in anteprima i dispositivi in questione attraverso l'iniziativa Lab.

Proporsi è molto semplice. Basta infatti registrarsi a questo indirizzo e attendere l'annuncio dei vincitori del contest. OnePlus analizzerà le candidature pervenute dal 9 luglio al 17 luglio. I nomi di chi avrà la possibilità di provare in anteprima il Nord 2 5G o i Buds Pro verranno resi noti il 20 luglio all'interno della community dell'azienda cinese. Un'opportunità ghiotta dunque, specie per tutti i fan del marchio che, ormai dal 2013, ha fatto proseliti in giro per il mondo.