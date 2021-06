Xiaomi Mi Mix 4, conferme e smentite nei nuovi rumor

Xiaomi Mi Mix 4 è sempre più concreto : il nuovo esponente della gamma sperimentale del costruttore cinese si riaffaccia nel sempre vivace (ma non sempre accurato, è bene tenerlo a mente) mondo dei leak dalla Cina. Le informazioni in sintesi sono le seguenti:

È interessante osservare che alcune di queste indiscrezioni smentiscono quanto riportato in precedenza: in particolare si parlava di display QHD+ e di bordi curvi su tutti e quattro i lati. Per completezza, riportiamo quelle che all'epoca si ritenevano le specifiche delle fotocamere posteriori: 50 MP IMX766 + 48 MP ultra grandangolare + 48 MP tele con zoom 120x e slow-motion @1920 fps.

Ultimo dettaglio: il prezzo. Lo smartphone, senza girarci troppo attorno, potrebbe essere il più costoso in assoluto proposto dal produttore cinese, anche più dell'attuale Mi 11 Ultra. La presentazione dovrebbe avvenire intorno al terzo trimestre del 2021, quindi c'è ancora un po' da attendere per conferme o smentite.