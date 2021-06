Google Pixel 6, sempre più concreto il peculiare design | Rumor

Ancora conferme per l'aspetto di Google Pixel 6: il famoso leaker Ice Universe ha pubblicato questa mattina le (presunte, s'intende) immagini di una custodia protettiva in silicone trasparente che rispecchia in modo molto preciso quanto visto nei render già in precedenza. Il prossimo top di gamma di Mountain View avrà un modulo fotocamera posteriore decisamente fuori dall'ordinario - sarà una sorta di fascia che si estenderà per tutta la larghezza del dispositivo, e sporgerà molto rispetto al resto della scocca.

Dalla custodia si evince che i pulsanti fisici saranno tutti sul lato destro, mentre in basso sono previste fessure ai lati della porta per la ricarica. In alto c'è un foro che nei render non figura; sembra troppo piccolo per essere un jack da 3,5 mm, potrebbe essere per il microfono secondario dedicato alla cancellazione del rumore.