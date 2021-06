Arriva lo smartphone socialista: Cuba se lo fa in casa

La Rete lo chiama già lo smartphone socialista, è prodotto a Cuba da GEDEME - azienda di Stato - e utilizzerà NovaDroid, una versione del sistema operativo Android opportunamente modificata per soddisfare le esigenze specifiche dei cittadini cubani. In sintesi un prodotto nato a Cuba per i cubani, ma anche un dispositivo che può avere un valore simbolico valido anche in altri Stati e in altri contesti geopolitici: dimostrare che è possibile realizzare prodotti tecnologici riducendo la dipendenza dall'estero. Per certi versi è lo stesso atteggiamento che, in un mercato tecnologico caratterizzato dalla carenza di chip, gli Stati Uniti dimostrano nei confronti della Cina - si veda il massiccio piano di investimenti annunciato ieri - o che l'Europa, seppur timidamente, inizia a dimostrare nei confronti di Stati Uniti e Paesi asiatici.

GEMEDE: AZIENDA STATALE SOCIALISTA

Lo smartphone socialista non può che essere prodotto da un'azienda statale socialista: così si descrive GEDEME nel suo sito ufficiale. L'azienda è integrata nel GELECT (Grupo de la Industria Electrónica, la Informática, la Automatización y las Comunicaciones) a cui partecipa il MINDUS (Ministero dell'industria cubano), è formata da cinque divisioni dedicate alla produzione e da una che si occupa della logistica. GEMEDE offre molteplici prodotti e servizi, tra cui quelli riconducibili al settore elettrico, elettronico, grafico, informatico e, sì, anche attinenti alla telecomunicazioni e agli smartphone.

SI PARTIRÀ CON 6.000 UNITÀ

Il progetto portato avanti da GEDEME è da poco entrato nell'ultima fase di test di prototipi che - è bene ricordarlo - sono interamente progettati e prodotti a Cuba. La notizia che sta rimbalzando in rete negli ultimi giorni - diffusa da Radio Rebelde - è che le prime 6.000 unità inizialmente previste saranno distribuite entro fine mese tramite i negozi di Etesca (l'azienda telefonica di Stato) e di Copextel.

Nelle settimane scorse GEDEME ha pubblicato alcuni rendering che delineano i contorni di un prodotto di fascia entry level / medio-bassa - anzi di prodotti, visto che sono stati mostrati tre modelli. Due sono riportati anche nel sito ufficiale insieme alle principali caratteristiche tecniche (nota: non sono ancora complete).

GDM P4R: schermo da 6,22" HD

soc Mediatek Helio P22

memoria: 4GB di RAM e 64GB di storage

fotocamera: posteriore da 13MP e anteriore da 8MP

batteria da 3.400 mAh

sistema operativo Android 10

dual SIM GDM MB10: schermo da 6" HD

SoC con GPU ARM Mali-G71 MP2

memoria: 3GB di RAM e 32GB di storage

fotocamera: posteriore 8MP e anteriore da 5MP

batteria da 3.200 mAh

sistema operativo Android 10

dual SIM



Il primo lotto di modelli non arriverà sul mercato con un sistema operativo sviluppato in casa, ma qualcosa cambierà in seguito. Naturalmente c'è un legame per ora indissolubile con i mercati esteri: Cuba - ma vale per tantissime altre nazioni - dipende ancora dalle forniture dei chip necessari alla costruzione dello smartphone, eppure si sta muovendo su più fronti per diventare un po' più indipendente in vari settori tecnologici. Senza andare troppo oltre il settore delle telecomunicazioni, GEDEME ricorda ad esempio di aver dato il via alla produzione di torri radio per Etesca riducendo le importazioni di tali infrastrutture di rete.

NOVADROID: IL SISTEMA OPERATIVO PER I CUBANI

In futuro ad alimentare lo smartphone di GEDEME sarà il sistema operativo NovaDroid, una personalizzazione di Android sviluppata a partire dal suo codice sorgente e adattata alle esigenze e alla realtà della società cubana. Lo presenta così la Universidad de las Ciencias Informaticas ricordando che è nato come progetto di ricerca del Free Software Center e che è stato già integrato nei tablet commercializzati da GEMEDE. Quando si parla di ottimizzazioni pensate per la popolazione cubana ci si riferisce alla rimozione di tutti quei servizi che non possono funzionare a causa di limitazioni tecnologiche operanti a Cuba - per fare un esempio, nell'isola è possibile scaricare dal Play Store app non a pagamento, ma non quelle a pagamento, né effettuare acquisti in-app. La piattaforma offre comunque la compatibilità con oltre 1 milione di applicazioni disponibili nei diversi app store di Android e comprende una serie di app gratuite preinstallate (es. Firefox e Omninote, più altre sviluppate direttamente da software house cubane).