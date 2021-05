iPhone 12 lo smartphone più venduto di inizio anno. Ad Apple un terzo dei ricavi

Apple e Samsung comandano la classifica degli smartphone più venduti al mondo nel primo trimestre 2021. Lo rivela Counterpoint Research, che ha suddiviso i dati per volume di vendite e per ricavi generati.

TOP 10 PER RICAVI GENERATI

Apple e Samsung hanno ottenuto degli ottimi risultati trimestrali, non solo in termini di ricavi ma anche quanto riguarda gli utili. In generale, nel trimestre in oggetto, i ricavi globali generati dal settore smartphone hanno superato la soglia record dei 100 miliardi di dollari.

I top di gamma sono stati i prodotti che hanno generato la maggior parte degli utili. I primi 10 sono stati responsabili di circa il 46% di tutti i ricavi generati dal mercato smartphone, ma solo il 21% del volume di vendita. Più in generale, gli smartphone nella fascia di prezzo superiore ai 400 dollari hanno ottenuto il 65% di tutti i ricavi trimestrali.

Apple ha piazzato i suoi iPhone nelle prime quattro posizioni della classifica relativa ai 10 smartphone che hanno generato più entrate. Partendo dalla prima posizione, troviamo iPhone 12 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro e l'iPhone 11 dello scorso anno. Al sesto posto c'è iPhone 12 mini, che nonostante sia il meno venduto dei nuovi iPhone resta comunque nelle prime posizioni, e in 10a posizione c'è iPhone SE 2020.

Samsung ha piazzato il suo Galaxy S21 Ultra al quinto posto, il Galaxy S21 al settimo e il Galaxy S21+ in nona posizione. Canto del cigno per Huawei che, nonostante tutte le difficoltà, ha piazzato il Mate 40 Pro in ottava posizione. Interessante notare che, a eccezione di iPhone 11 e iPhone SE 2020, tutti gli smartphone in classifica supportano le reti 5G.

iPhone 12 Pro Max è stato il modello più venduto negli Stati Uniti. Il Galaxy S21 Ultra 5G ha anche venduto più degli altri modelli, tutti supportati da promozioni da parte degli operatori locali, sia negli Stati Uniti che in Europa.