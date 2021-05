POCO ingrana: 17,5 milioni di smartphone venduti, M3, F3 e X3 Pro sugli scudi

POCO negli ultimi tempi ha cambiato marcia : il successo del suo primissimo smartphone, il Pocophone F1 lanciato ormai 3 anni fa, ha permesso al brand di farsi conoscere a livello internazionale, e di poter poi gradualmente ampliare il catalogo. Gli ultimi dispositivi lanciati, ovvero POCO M3, F3 e X3 Pro, hanno riportato il brand sotto i riflettori grazie a una scheda tecnica interessantissima abbinata a un prezzo conveniente. La risposta del mercato è stata positiva, e l'intenzione è quella di continuare a battere il ferro finché è caldo: proprio in queste ultime ore è stato presentato POCO M3 Pro 5G , già disponibile su Amazon.

L'azienda, infatti, ha festeggiato su Twitter il traguardo di più di 17,5 milioni di smartphone spediti dal suo esordio, nel 2018 . Il dato davvero rilevante però, e cioè quello che testimonia della crescita vertiginosa che sta interessando POCO in questi mesi, è che a novembre la cifra era pari a soli 6 milioni : in questa ristretta finestra temporale quindi i numeri si sono quasi triplicati.

Il merito è proprio dei nuovi modelli, e su tutti dell'economico POCO M3 che, come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione, nella fascia più bassa del mercato ha fissato nuovi standard per quanto riguarda la dotazione hardware possibile restando sotto una certa soglia di prezzo: le unità vendute sono 3,2 milioni in meno di 7 mesi.

Questo significa che M3 ha già sorpassato - e di molto - il capostipite Pocophone F1, il prodotto che ha segnato l'origine del brand, fermandosi però a 2,2 milioni di unità spedite. M3, secondo il report fornito da IDC relativo a febbraio, è stato lo smartphone più venduto in India sugli store online.

I dati relativi a POCO F3 e X3 Pro sono invece combinati: sappiamo che nel complesso sono già state piazzate 2 milioni di unità in meno di due mesi. Se volete conoscerli meglio e capire quale dei due smartphone sia preferibile, niente paura: nella recensione di X3 Pro li abbiamo confrontati esaminando tutte le differenze.