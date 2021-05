Iliad, continua la crescita in Italia: superati i 7,5 milioni di utenti

Continua la crescita di iliad Italia che, dopo aver chiuso un 2020 con quasi 2 milioni di nuovi utenti, ha annunciato di averne ottenuti altri 305.000 nel corso del primo trimestre del 2021. Alla fine di marzo, la quota di mercato dell'operatore è pari circa al 10% con un totale oltre 7,5 milioni di utenti.

Si tratta di un risultato davvero importante per iliad, raggiunto in quasi tra anni dal suo arrivo in Italia dove oltre ai servizi di telefonia mobile si sta preparando ad offrire anche quelli di rete fissa con un debutto previsto entro la prossima estate.

Per quanto riguarda i dati finanziari, nel corso del primo trimestre dell'anno, iliad Italia ha realizzato un fatturato pari a 188 milioni di euro, in crescita del 25,1% rispetto al primo trimestre del 2020.

Prosegue anche la crescita anche della rete mobile con un primo trimestre che ha visto il superamento di 7.200 siti attivati a fine aprile, in linea con l’obiettivo di circa 8.500 siti attivi entro la fine dell’anno in corso e circa 12.000 siti entro la fine del 2024. Alla fine di maggio del 2020, ricordiamo, erano 2.900 i siti attivi che hanno raggiunto quota 6.100 a fine anno.