Sony Xperia Ace II svelato da Google: non è l'atteso top gamma compatto

Sony Xperia Ace II fa capolino nella Google Play Console che conferma nome e alcune caratteristiche tecniche dello smartphone. Xperia Ace 2 II è l'erede dell'Xperia Ace lanciato in Giappone due anni fa. Questo modello è passato agli onori della cronaca perché apprezzato da chi cercava un dispositivo dalle dimensioni contenute (aveva uno schermo FHD+ da 5") in un mercato sempre più incentrato su modelli con schermi ampi. Si presume che Ace II (SO-41B) abbia lo stesso tratto distintivo, ma - almeno secondo le informazioni della Play Console - difficilmente si potrà considerare l'erede degli apprezzati Xperia Compact, questi ultimi veri top gamma in formato ridotto, mentre il nuovo Ace con specifiche da fascia economica.

La piattaforma hardware è basata sul SoC Mediatek Helio P35 (MT6765) - chipset sprovvisto di connettività 5G e destinato ai dispositivi di fascia entry level, ad esempio il recente Honor Play 5T Life - abbinato a 4GB di memoria RAM (non si possono però escludere ulteriori tagli di memoria) e al sistema operativo Android 11. Le caratteristiche dello schermo fanno riferimento ad una risoluzione di 1496x720 pixel e ad una densità di 300 DPI - la diagonale potrebbe quindi essere di circa 5,5". I dati dello schermo suscitano qualche perplessità visto che segnano un passo indietro rispetto all'originale Ace dotato, come detto, di schermo FHD+.

L'immagine allegata alla scheda presente nella Play Console conferma infine che la fotocamera anteriore sarà racchiusa in un tradizionale notch a goccia, e che la cornice inferiore (il mento) sarà un po' più pronunciata rispetto alle altre. Un dispositivo simile era stato protagonista di alcune immagini rendering diffuse all'inizio dell'anno da OnLeaks.