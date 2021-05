Foxconn, utili in aumento grazie alle ottime spedizioni di iPhone 12 e Playstation 5

La Foxconn, società che assembla gli iPhone (ma non solo) per Apple, è riuscita ad ottenere questo risultato grazie anche all'elevato quantitativo di iPhone 12 che sono stati spediti nel corso del trimestre , nonché alla forte domanda per la Playstation 5 di Sony . In generale, la crescita è stata del 13,44% a marzo e del 31% rapportando il trimestre anno su anno.

Non potevano che essere più che positivi gli ultimi dati trimestrali di Hon Hai Precision Industry Co, maglio nota come Foxconn, che ha ottenuto un utile netto di 28,2 miliardi di dollari taiwanesi , poco meno di un miliardo di euro, in crescita rispetto alle stime degli analisti che puntavano a circa 24,41 miliardi di dollari taiwanesi.

Tuttavia, le previsioni non sarebbero delle migliori per quanto riguarda il prossimo trimestre che potrebbe essere fortemente penalizzato dall'attuale carenza globale di semiconduttori. Questo il commento di Young Liu, il presidente di Foxconn:

"La fornitura nei primi due mesi di questo trimestre è stata ancora accettabile, dato che i nostri clienti sono tutti molto grandi, ma abbiamo iniziato a vedere alcuni cambiamenti nel corso di questo mese"

Le spedizioni, vista la situazione attuale, potrebbero diminuire di circa il 10% andando ad influenzare potenzialmente anche la fornitura di prodotti per Apple oltre a quelle per Playstation 5 la cui filiera produttiva non è e non sarà in grado di restare al passo con le richieste dal mercato; uno scenario che non andrà ad esaurirsi nel 2021, ma che continuerà per tutto il 2022.

Per quanto riguarda Apple, Foxconn avrebbe già iniziato ad aumentare la forza lavoro in vista dell'inizio della produzione di massa dei prossimi iPhone 13 che verranno annunciati a settembre, nella sua consueta finestra temporale che quest'anno non dovrebbe subire slittamenti.