La modalità notte non aiuta a dormire meglio: lo rivela un nuovo studio

Questo per sette giorni consecutivi e con almeno otto ore passate a letto durante le quali tutti i partecipanti indossavano un accelerometro al polso per misurare la durata totale del sonno, la qualità, la veglia dopo l'inizio del sonno e il tempo necessario per addormentarsi. Nella seconda parte dello studio, i ricercatori hanno diviso il campione in due gruppi: uno composto da partecipanti che dormivano in media circa sette ore e un altro che includeva coloro che dormivano meno di sei ore ogni notte.

Nello studio è stato esaminato un campione di 167 persone con età compresa tra i 18 e i 24 anni, di cui il 71,3% di sesso femminile, che hanno affermato di utilizzare quotidianamente uno smartphone. I partecipanti sono stati divisi in tre gruppi e, in modo del tutto casuale, gli è stato chiesto di attivare la funzione Night Shift un'ora prima di andare a dormire, di disattivare la funzione ma utilizzare lo smartphone o non utilizzare proprio lo smartphone.

Nel gruppo che ha dormito per sette ore è stata notata una leggera differenza nella qualità del sonno in base all'utilizzo del telefono. Quelli che non hanno utilizzato il telefono prima di andare a letto hanno riscontrato una migliore qualità del sonno, sia rispetto al gruppo con un normale utilizzo che al gruppo con il Night Shift attivato.‌ All'interno del gruppo di sei ore, che aveva la minor quantità di sonno, non sono risultate differenze dovute all'uso o meno di Night Shift.

Questi risultati suggeriscono che la luce blu è solo uno dei fattori che può creare difficoltà ad addormentarsi o a rimanere addormentati, e non viene comunque messo in discussione il fatto che può essere comunque dannosa per la vista e la affatica.

E comunque importante anche non sottovalutare l'effetto sulla qualità del sonno di stimolazioni cognitive e psicologiche, dovute a interazioni fisiche con lo smartphone. Lo scorso marzo, inoltre, uno studio pubblicato su Frontiers in Psychiatry ha confermato ulteriormente la tesi secondo cui, utilizzando lo smartphone fino a tarda notte non riusciremo ad ottenere un sonno di buona qualità.