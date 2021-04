Apple bannerà le app che proveranno a incentivare l'attivazione del tracciamento

Tra le novità arrivate con iOS ed iPadOS 14.5, le nuove versioni dei sistemi operativi per iPhone e iPad rilasciate nelle scorse ore, c'è anche l'App Tracking Transparency (ATT), una delle tante misure che Apple sta adottando per garantire una maggiore privacy dei suoi utenti.

ATT è un nuova nuova funzionalità che richiede alle app di ottenere una specifica autorizzazione da parte degli utenti prima per poterne tracciare le attività al fine di offrire pubblicità mirata. Fino ad oggi, non c'era la possibilità di poter decidere e tutte le app che installavamo avevano libero accesso al cosiddetto IDFA - Identifier for Advertisers -, un codice casuale che Apple associa a ogni dispositivo.

Ovviamente, decidere di impedire il tracciamento è qualcosa di molto importante per gli utenti ma equivale a una perdita di preziosi dati per gli sviluppatori e, di conseguenza, per le aziende che vendono pubblicità tanto che in molti stanno cercando dei metodi per "aggirare" questo blocco.

Ma Apple, dal canto suo, sta ponendo molta attenzione e ha già messo in atto delle contromisure per contrastare qualsiasi tipo di attività illecita, non solo relative all'uso di identificatori alternativi ma anche a qualsiasi tipo di incentivo (o limitazione) offerto agli utenti per mantenere attivo il tracciamento.