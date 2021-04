Vecchio Galaxy nel cassetto? Samsung lo trasforma in un dispositivo smart home

Riciclare e riutilizzare sono attività fondamentali per realizzare, concretamente, un'economia di tipo circolare che riduce gli sprechi e valorizza le risorse. Ci sono tanti modi per farlo e numerosi soggetti coinvolti: i consumatori dovrebbero impegnarsi, ad esempio smaltendo correttamente i rifiuti tecnologici, ma anche le aziende possono dare il contributo a più livelli. Samsung ne dà una dimostrazione annunciando un'iniziativa rivolta all'utenza consumer che mira a raggiungere uno scopo semplice quanto utile: riutilizzare vecchi smartphone Galaxy trasformandoli in dispositivi smart home mediante appositi aggiornamenti software. L'iniziativa si chiama Galaxy Upcycling at Home e per il momento è stata attivata solo negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Corea. Chi crede nell'economia circolare non può che accoglierla calorosamente, sperando che venga estesa presto in altri mercati.

DA ROTTAME A BABY MONITOR O INTERRUTTORE AUTOMATICO

In concreto Samsung intende riutilizzare i sensori degli smartphone Galaxy per la gestione di specifiche attività di smart home. Per farlo si utilizza SmartThings Labs, una funzionalità dell'app SmarThings dedicata alla gestione dei dispositivi connessi dell'ecosistema Samsung.

Ad esempio, sarà possibile trasformare lo smartphone in uno strumento capace di riconoscere determinati suoni, registrarli e inviare una notifica. E' una funzione che consente di trasformare così lo smartphone in un baby monitor che rileva quando il bambino piange e avvisa i genitori. O ancora il sensore di luminosità ambientale dello smartphone può essere usato per stabilire quando accendere/spegnere automaticamente luci o TV tramite l'app di SmartThings. L'apporto di Samsung si traduce negli aggiornamenti software che introducono algoritmi di intelligenza artificiale per il riconoscimento dei suoni e le ottimizzazioni della batteria che consentono il monitoraggio continuo di suoni e luci per periodi prolungati.

UNA STRATEGIA DEL RICICLO PIÙ ARTICOLATA

Samsung aveva preannunciato l'avvio dell'iniziativa in occasione del CES 2021, e da oggi parte ufficialmente per l'utenza consumer, seppur sotto forma di beta test in un numero limitato di mercati. Non è comunque un progetto isolato, ma si colloca in una più ampia strategia di Samsung volta ad incentivare il riutilizzo di smartphone con qualche anno sulle spalle per raggiungere fini un po' più nobili del raccogliere polvere in un cassetto. Accanto ad applicazioni pensate per il pubblico consumer si prospettano (ri)utilizzi in scenari molto diversi: ad esempio all'inizio di aprile Samsung ha dimostrato come i vecchi smartphone possano diventare utili strumenti per diagnosticare le patologie oculari: questo progetto è già in atto in Vietnam, India, Marocco e Papua Nuova Guinea (dettagli nel VIA).

RIUSARE LA TECNOLOGIA È UN'IDEA STIMOLANTE

Oggi l'utenza italiana resta a bocca asciutta non potendo provare le funzionalità di Galaxy Upcycling at Home, ma il fulcro della notizia - la filosofia del meglio riutilizzare che sprecare - non è da trascurare e potrebbe essere fonte di ispirazione per gli utenti più smanettoni e creativi. Le domande da porsi sono: "Quante cose possiamo ancora far fare al nostro vecchio smartphone con qualche accorgimento software/hardware?" E ancora, "Ha veramente esaurito la sua utilità?" Interrogativi che potrebbero essere estesi sino a comprendere i vecchi PC, portatili, console da gioco e gadget elettronici non più utilizzati. Avete già trovato il modo di riutilizzare i vostri dispositivi elettronici? Se sì, come?