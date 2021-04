Samsung Galaxy Z Fold3 con un processore inedito: Snapdragon o Exynos?

Dopo il primo modello lanciato nel 2019 e uno Z Fold2 che ha dimostrato la superiorità di Samsung in questo settore (tanto che a distanza di mesi le novità Huaweri e Xiaomi per quanto interessanti non possono essere preferite al Galaxy avendo rinunce assurde - camera interna - e software non paragonabili oltre che prezzi più alti essendo novità), l'attesa per la nuova generazione è altissima.

Dovrebbe essere svelato in estate con una commercializzazione che potrebbe iniziare intorno al mese di agosto per poi espandersi a settembre in tutto il mondo. Galaxy Z Fold3 continua a far parlare di se e tra informazioni possibili, indiscrezioni azzardate e render ipotetici, l'identikit di questo prodotto si sta piano piano formando.

Stando alle ultime informazioni, lo "smartphone" sarà dotato di un processore inedito e non ancora lanciato sul mercato. Prima però di spingerci in fantasie azzardate, bisogna anche considerare che Samsung non ha mai utilizzato Exynos sulla gamma Fold.

La motivazione è abbastanza intuibile: i Fold, tutti, sono prodotti che hanno una produzione non particolarmente alta e vengono realizzati uguali per tutto il mondo al fine di minimizzare i costi di sviluppo, gestione software e ovviamente produzione. Per questo, da sempre, Qualcomm è stata la scelta per tutte le varianti di Fold in tutto il mondo.

E' quindi plausibile pensare che in estate venga svelato il nuovo Snapdragon 888 Plus, magari con un rebrand in Snapdragon 890, e che sia questa la CPU che Samsung utilizzerà sul nuovo Z Fold3.