Google Pixel 5a è stato cancellato: colpa della crisi di chip | Rumor

Bad news. “Barbet” (Pixel 5A) has been canceled. 😞 I’m told it’s due to the chip shortage, and as of this morning, it’s not moving forward. Pixel 4A and 4A 5G will continue to be sold throughout 2021.

Il coronavirus sta causando non pochi grattacapi alla divisione hardware Google: anche l'anno scorso la sua gamma di smartphone è stata piuttosto anomala, con un Pixel 4a con sola connettività 4G presentato in primavera ma reso disponibile solo mesi più tardi, e un Pixel 4a 5G e un Pixel 5 rilasciati in un numero limitato di mercati.

La magra consolazione è che Google non è la sola in difficoltà, almeno in questo periodo: qualche settimana fa si diceva che anche Samsung non riuscisse a racimolare abbastanza chip per soddisfare la domanda di smartphone economici, e anche la produzione di Snapdragon 888 per i top di gamma S21 (e quelli di altri produttori) è in grave affanno. Non parliamo nemmeno di altri settori, come quello delle console (le PS5 e le Xbox Series X rimangono online su Amazon e siti analoghi giusto per qualche minuto al mese) o delle schede video, con NVIDIA costretta a rispolverare vecchie GPU pur di avere qualcosa sul mercato.

Da quanto si sa di Pixel 5a, comunque, le differenze con l'attuale 4a 5G sarebbero minime, almeno lato estetico. In tutti i modi, per un nuovo smartphone "made by Google" dovremo aspettare questo autunno, quando arriverà il Pixel 6 (magari già con SoC custom). Nel frattempo, Google continuerà a vendere i Pixel 4a e 4a 5G, e concentrerà lo sviluppo software sui modelli attuali.