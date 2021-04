Sony punta all'hype con i nuovi teaser per il lancio dei prossimi Xperia

Sony si prepara al lancio della sua prossima lineup di smartphone Xperia III, attesa per la presentazione il prossimo 14 aprile, tra i quali dovrebbero essere presenti i nuovi Xperia 1 III e 10 III - recentemente avvistati nei render - e probabilmente anche un nuovo compatto.

Diversamente rispetto al passato, sembra che Sony voglia spingere maggiormente sul pedale dell'hype e ha cominciato a pubblicare dei nuovi video teaser che annunciano l'arrivo della nuova gamma di smartphone. Il primo filmato è sicuramente quello più interessante, in quanto non si focalizza esclusivamente sul segmento mobile della casa giapponese, bensì ci mostra tutti punti di forza dell'azienda in ognuno dei campi in cui è presente.

Troviamo quindi tante citazioni ai suoi prodotti fotografici e video, al mondo del gaming attraverso immagini di PlayStation 5, a quello dell'audio - dalle casse agli speaker, senza dimenticare qualche cameo di alcuni dei suoi più celebri artisti che lavorano sotto l'etichetta Sony Music -, il tutto spaziando per il mondo del cinema e dell'animazione orientale: insomma, una panoramica esaustiva di tutto ciò che è Sony oggi.