Samsung, avanti tutta con Corning e più componenti da LG

LG FORNITRICE DI SAMSUNG

LG Innotek è la divisione che si occupa, appunto, di produrre componenti: non è un caso che la novità arrivi a distanza di poche ore dall' annuncio di abbandono del settore mobile della holding principale . Riduzione degli ordini interni significa necessità di siglarne esterni, e la connazionale Samsung è una delle scelte più scontate - sia per la posizione geografica sia per quella di mercato. Le due aziende hanno già collaborato in passato , anche se in forma minore.

CONTINUA LA COLLABORAZIONE TRA SAMSUNG DISPLAY E CORNING

Samsung Display e Corning hanno invece annunciato ufficialmente di aver rinnovato il loro rapporto di partnership per altri sette anni: Samsung Display manterrà le proprie azioni dell'azienda americana fino al 2028 almeno, ma ne rivenderà una parte a Corning stessa, attestandosi sul 9% di quote.

Corning si specializza nella produzione di rivestimenti in vetro per display e non solo; il suo prodotto più famoso è il Gorilla Glass, che è a tutti gli effetti il componente degli smartphone che tocchiamo più frequentemente. Insieme a Samsung ha lavorato per sviluppare rivestimenti efficaci per i display pieghevoli, come l'UTG o Ultra-Thin Glass che si trova sui Galaxy Fold. Samsung Display investe in Corning fin dal 2014.