Xiaomi cresce a ritmi vertiginosi: tutti i numeri di un 2020 da record

Xiaomi prosegue il suo cammino di crescita, ora alimentato anche dal vuoto lasciato da Huawei specie sui mercati occidentali. Forte degli oltre 100 miliardi di dollari di capitalizzazione, l'azienda ha chiuso un 2020 estremamente positivo nonostante le difficoltà legate alla pandemia. Crescono a due cifre fatturato e utili, e ciò riguarda tanto l'intero anno quanto l'ultimo trimestre, con ogni probabilità il più rappresentativo in quanto correlato agli acquisti per le festività. "Il nostro business globale si è ripreso dall'impatto della pandemia da Covid-19 e ha mantenuto una crescita costante", spiega l'azienda. "La domanda dei nostri prodotti è rimasta stabile [e nella seconda parte dell'anno] la nostra prestazione aziendale è riuscita a ottenere una ripresa straordinaria". Si tenga presente che metà del fatturato di Xiaomi viene generato all'estero (49,8% per la precisione). Di questo ne è la prova il terzo posto occupato nella classifica globale dei produttori di smartphone per numero di unità spedite. Nel quarto trimestre 2020 l'azienda cinese ha fatto peggio solo di Apple e Samsung, e in Italia è cresciuta addirittura del 61,6% su base annua.

NUMERI IN BREVE

2020 fatturato: 31,8 miliardi di euro, +19,4% rispetto al 2019 utile lordo: 4,8 miliardi di euro, +28,7% utile netto: 1,7 miliardi di euro, +12,8% utile per azione: 0,11 euro

Q4 2020 ricavi: 9,1 miliardi di euro, +24,8% utile lordo: 1,5 miliardi di euro, +44,4% utile netto: 414,3 milioni di euro, +36,7%



SMARTPHONE

Il mercato degli smartphone ha generato nel 2020 un fatturato di 19,7 miliardi di euro, 2/3 del totale dell'azienda e in aumento del 24,6% rispetto l'anno precedente. Ciò equivale a 146,4 milioni di smartphone spediti (+17,5%). Ottimi risultati anche se ci si limita l'analisi all'ultimo trimestre, con 42,3 milioni di smartphone spediti (+29,7%) e un fatturato di 5,5 miliardi di euro. La strategia del doppio brand Mi - Redmi Note paga, dice l'azienda, così come incide sul computo finale l'incremento del market share in Cina: Xiaomi è stata pronta ad approfittare delle ripercussioni del ban americano spartendosi con Oppo e Vivo le quote di mercato perse da Huawei. 10 milioni di smartphone premium spediti in tutto il mondo (da 300 euro in su)

30 milioni di Redmi Note 9 (e relativa serie) spediti in tutto il mondo da marzo (il debutto) a fine 2020

1 milione di Mi 11 venduti in 21 giorni

ASP +6,1% (135 euro)

AIoT: LA STRATEGIA PAGA

Molto bene anche il settore IoT, sostenuto dal piano quinquennale smartphone + AIoT messo in atto da Xiaomi nel 2019: la crescita annua è stata dell'8,6% (8,7 miliardi di euro), andamento sostanzialmente confermato anche nel corso dell'ultimo trimestre 2020. 12 milioni di Smart TV spedite nel 2020

10 milioni di speaker AI

15 milioni di router WiFi

324,8 milioni di dispositivi connessi alla piattaforma AIoT di Xiaomi (smartphone e portatili esclusi) Cresce anche il settore Servizi Internet (3,1 miliardi di euro, +19,7%), all'interno del quale troviamo indicazioni anche sull'utilizzo effettivo dell'interfaccia proprietaria MIUI: gli utenti attivi mensili sono 396,3 milioni (+28%) - 111 milioni in Cina - così come sono in aumento gli utenti attivi mensili per Smart TV e Mi Box (40,9 milioni).

VIDEO