Attacco informatico ai sistemi VMware: cause, diffusione e conseguenze

Da ieri, come avrete sentito nelle ultime ore, è in corso una campagna di attacchi informatici di tipo ransomware ai danni di alcuni server basati su vecchie versioni della suite di virtualizzazione VMware, in particolare il componente/servizio ESXi. È un attacco piuttosto diffuso, ma non esagerato; e soprattutto pare che abbia ripercussioni limitate per il grande pubblico (per capirci, non ha causato il blocco di servizi diffusissimi come WhatsApp o Facebook). Eppure, per qualche ragione, sembra che abbia catturato molto l'interesse della stampa generalista, soprattutto quella italiana, che l'ha riportato con toni piuttosto intensi. Con questo piccolo approfondimento cerchiamo di inquadrare meglio cause, diffusione e conseguenze, con un doveroso monito: la situazione è ancora in divenire sicché alcuni dettagli potrebbero variare in tempi relativamente brevi.

LE BASI: BREVE GLOSSARIO

Prima di approfondire vale la pena spendere due parole su alcuni termini tecnici, senza dilungarci troppo. Un ripasso breve o un'infarinatura per chi non ha molta dimestichezza. VM o macchina virtuale o virtual machine. Sostanzialmente è l'idea di eseguire un sistema operativo dentro a un altro sistema operativo, quasi come se fosse un'applicazione. Può capitare per esempio di aver bisogno di eseguire un ambiente Linux sul proprio computer Windows, o un ambiente Windows su un Mac, per lanciare applicazioni e giochi particolari non disponibili nativamente. In ambiente aziendale/enterprise è un sistema estremamente diffuso per il controllo dei server.

hypervisor. Si tratta di un'applicazione studiata appositamente per controllare, gestire e monitorare più macchine virtuali. Viene eseguito a livello di sistema operativo della macchina nativa.

. Si tratta di un’applicazione studiata appositamente per controllare, gestire e monitorare più macchine virtuali. Viene eseguito a livello di sistema operativo della macchina nativa. ransomware. Sono dei particolari tipi di attacco informatico che si sono diffusi nell’ultimo periodo. In sostanza nel sistema compromesso viene caricato ed eseguito un software che cripta tutti i file del sistema, li organizza in archivi protetti da password e poi chiede all’utente/proprietario del sistema un riscatto (generalmente in criptovalute) per ottenere tale password (e quindi recuperare i file).

LA VULNERABILITÀ

Come vi raccontavamo questa mattina, la vulnerabilità è contraddistinta dalla sigla CVE-2021–21974; la sigla implica chiaramente che è stata scoperta nel 2021. Riguarda il software VMware ESXi, che è un componente specifico della suite software enterprise di virtualizzazione della società americana. Nello specifico, ESXi è un hypervisor - in effetti uno dei più diffusi al mondo. Viene presa di mira una porta ben specifica, la 427, del componente OpenSLP; inviandogli una specifica tipologia di dati è possibile causare un errore di tipo heap overflow, che in buona sostanza permette di eseguire codice da remoto bypassando le misure di sicurezza/autenticazione. Se siete interessati ad approfondire ancora di più questo aspetto ben preciso, i colleghi di BleepingComputer hanno realizzato un articolo estremamente dettagliato che analizza l'attacco quasi riga per riga di codice.

IL DANNO

Come dicevamo, e semplificando all’estremo , una macchina virtuale è di fatto un’applicazione; non funziona in modo diverso da Word, per dire, solo che invece che aprire documenti di testo lavora con dei file contenitori, in cui sono presenti tutti i file di un sistema operativo. Il ransomware ha criptato questi file contenitori, e ha chiesto un riscatto per "liberare" i file.

DIFFUSIONE DELL'ATTACCO

L’attacco è stato piuttosto diffuso, ma è corretto dare una dimensione un po’ più precisa e definita ai termini generici, e spesso piuttosto iperbolici, che si sono visti soprattutto sulla stampa italiana. Secondo i dati aggiornati in tempo-più-o-meno-reale di Censys, ammontano a poco più di 1.800; la stragrande maggioranza (quasi 800) si trova in Francia, seguono gli USA e la Germania con circa 250 a testa. Per quanto riguarda l’Italia, siamo a quota 17. I numeri stanno ancora crescendo, ma l'ondata sta rallentando

Stabilire con precisione quanti server ci siano nel mondo - o anche solo in Italia (attenzione, non data center: singoli server!) è pressoché impossibile, ma possiamo dire con un certo livello di sicurezza che si tratta di una quota estremamente minoritaria del totale. Un'analisi, invece, dei server a rischio, cioè con versioni vecchie e non corrette di VMware ESXi, restituisce cifre decisamente più elevate - circa 70.000 sistemi.

''BASTAVA AGGIORNARE''

Un dettaglio fondamentale di tutta la questione è che una patch correttiva è stata distribuita praticamente subito dopo la scoperta della vulnerabilità. In concreto, sarebbe bastato tenere aggiornati i componenti software del server per evitare quest’ultima ondata di attacchi. Ma in alcuni casi non è stato fatto, e puntualmente si è riaccesa la solita polemica sull’argomento. Il fatto è che dietro a quel “sarebbe bastato” si nasconde una delle matasse più difficili da sbrogliare dell’intero settore dell’informatica. Riassumendo. Applicare un aggiornamento a una rete di server o macchine virtuali è un pochino più complicato di farlo su uno smartphone; soprattutto perché le implicazioni sono più ampie. Non tutte le patch, purtroppo, “riescono col buco”, e se una di queste introduce un bug critico che rende il sistema inutilizzabile magari un’intera azienda rimane paralizzata - i dipendenti non possono lavorare e la produzione non va avanti. Ci sono sistemi, controlli e procedure per evitare, o quantomeno provarci, scenari del genere, ma sono costosi in termini di tempo, impegno e denaro. È in larga parte un lavoro di indagine, che per natura non è una scienza esatta, molto complesso con moltissimi fattori in gioco, tra cui l’astuzia/motivazione del personale, gli strumenti a loro disposizione, e il tempo. E molti di questi parametri variano, come è facile immaginare, in base alla quantità di denaro a disposizione.

PRATICHE DISCUTIBILI

Ma non è solo una questione di applicazione o meno della patch. Diversi esperti del settore si stanno chiedendo come sia stato possibile trovare così tanti server vulnerabili. Sembra abbastanza chiaro che gli indirizzi IP degli hypervisor fossero pubblici e che non ci fosse una protezione della porta 427, che peraltro non è generalmente aperta in quanto dedicata a servizi comuni e diffusi. Insomma, viene facile immaginare che la configurazione dei firewall e di rete dei server colpiti fosse stata molto grossolana e approssimativa, ammesso e non concesso che i firewall ci fossero.

E ADESSO COSA SI FA?

Per chi è stato già colpito, le alternative sono poche: pagare, ripartire da zero o ripristinare. Le prime due si spiegano da sole, la terza prevede l’esistenza di un piano per la cosiddetta “disaster recovery” - banalmente in genere si parla di backup su sistemi/supporti esterni che permettono di recuperare almeno buona parte dei dati, si spera, a seconda di quanto spesso vengono eseguiti. Per chi invece ancora non è stato colpito (vale la pena osservare che al momento i tentativi di infezione siano ancora in corso), beh, gli strumenti per mettere in sicurezza i sistemi ci sono tutti, e sono molteplici: si può aggiornare il software, si può configurare correttamente un firewall e più in generale la rete (per dettagli più specifici, rivolti prettamente ai professionisti del settore, è possibile dirigersi QUI). La speranza è che ora che si sta diffondendo la notizia tutti corrano ai ripari; meno realistico è sperare che almeno questa volta si sia imparata la lezione che “prevenire è meglio che curare”, visto la si ripete più o meno ogni volta che accadono disastri (non necessariamente informatici) da decenni a questa parte. Per quanto riguarda noi utenti finali, c'è davvero poco da dire: potrebbe capitare che qualche servizio o piattaforma non siano disponibili, o che abbiano funzionalità limitate/a singhiozzo. Ma, chiariamoci, nulla di eccessivamente grosso: in effetti a questo proposito vale la pena osservare che i disservizi di TIM degli ultimi giorni non siano correlati all'incidente.

LA NOTA DEL GOVERNO

La nota diffusa oggi dal Governo conferma che l'attacco non ha compromesso nessuna istituzione o azienda primaria che opera in settori critici: In merito all’attacco hacker verificatosi su scala mondiale, la riunione tenuta stamane a Palazzo Chigi, coordinata dal Sottosegretario con la delega alla Cybersecurity Alfredo Mantovano, con l’ing. Roberto Baldoni e l’amb. Elisabetta Belloni, è servita a verificare che, pur nella gravità dell’accaduto, in Italia nessuna Istituzione o azienda primaria che opera in settori critici per la sicurezza nazionale è stata colpita. I risultati delle prime indagini portano inoltre ad escludere che l'attacco possa essere stato messo in atto da uno Stato ostile. Si tratterebbe dell'azione di criminali informatici che vogliono arricchirsi mediante il pagamento del riscatto, Nel corso delle prime attività ricognitive compiute da ACN-Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, unitamente alla Polizia Postale, non sono emerse evidenze che riconducano ad aggressione da parte di un soggetto statale o assimilabile a uno Stato ostile; è invece probabile l’azione di criminali informatici, che richiedono il pagamento di un ‘riscatto’.