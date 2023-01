Oggi è il Data Privacy Day: cos'è, rischi e numeri dell'era moderna e cosa fare

Oggi è il Data Privacy Day o la Giornata della Protezione dei Dati. Viene istituita nel 2006 nel Vecchio Continente per iniziativa del Consiglio d'Europa, che ha fissato al 28 gennaio di ogni anno l'occasione in cui sensibilizzare il pubblico, più che negli altri giorni, sui temi di privacy e sicurezza dei dati personali. Da qualche tempo l'evento ha assunto portata mondiale e un'importanza sempre maggiore alla luce della diffusione incessante di oggetti smart di ogni tipo, perennemente connessi alla rete. È un tema, quello del Data Privacy Day, sempre attuale, anzi sempre più attuale. Le conseguenze di una sottovalutazione dei rischi legati alla privacy e ai dati che immettiamo in questo o quel servizio, in questa o quella applicazione, del resto, aumentano di anno in anno, e possono essere parecchio dolorose.

QUALCHE DATO DALLE ISTITUZIONI

Secondo il resoconto più recente della Polizia Postale e dei Centri Operativi Sicurezza Cibernetica (CNCPO), gli "angeli custodi" di chi utilizza quotidianamente smartphone, tablet, computer eccetera, nel 2022 in Italia sono stati documentati quasi 13mila attacchi informatici, in media cioè più di mille al mese. Un numero senza dubbio alto, ma difficile da apprezzare per chi non ha troppa familiarità con le cronache su privacy e rischi (il Data Privacy Day del resto serve proprio a questo no?). C'è un secondo dato che unito al primo può consentire a chiunque di soppesare il pericolo: nel giro di un solo anno, quindi rispetto al 2021, gli attacchi nei confronti di istituzioni, aziende e privati sono più che raddoppiati. L'incremento è pazzesco: 12.947 casi nel 2022 contro i 5.434 del 2021, la variazione è del 138%. Cresce di poco (il 3%) il numero delle truffe online: poco più di 15mila e 500 casi al 27 dicembre dell'anno scorso contro i 15mila di due anni fa, ma scavando più a fondo il dato sorprendente arriva. La Polizia Postale segnala infatti che se nel 2021 i criminali avevano messo "a bilancio" 73 milioni di euro di fianco alla voce truffe, nel 2022 si è resa necessaria una cassaforte più grande: oltre 115 milioni di euro (+58%) i proventi delle attività criminali, ciascun raggiro ha fruttato in media 7.500 euro.

Cosa c'entrano questi numeri con privacy e sicurezza dei dati personali? Gli intrecci sono molteplici. Dal semplice furto delle password - che costituiscono uno dei principali sistemi di tutela, anzi IL sistema di tutela - alle informazioni personali affidate con leggerezza a questo o a quel sito/applicazione - le quali vengono poi utilizzate da hacker e malintenzionati per reimpostare le password e raggiungere così i loro loschi obiettivi, dall'accesso all'home banking al furto dell'identità telefonica (il cosiddetto sim swap, che le norme entrate in vigore a novembre sperano di rendere meno frequente) - passando per il "semplice" furto di identità sui social, con tanto di richiesta in denaro (i giuristi direbbero estorsiva) quando si cerca di rientrare in possesso del proprio account. Insomma, sottovalutare il fenomeno che la Giornata Mondiale della Protezione dei Dati vuole arginare a suon di informazione e consapevolezza può determinare guai seri. La buona notizia è che ciascuno di noi ha già diversi strumenti che possono rendere la vita difficile alla "malavita 2.0", e non serve nulla di complicato. Infatti più che di strumenti sarebbe meglio parlare di accortezze: basta acquisire, metabolizzare, delle piccole abitudini strategiche per essere inconsapevolmente più attenti e vivere più sereni. Non si elimina del tutto il rischio di incappare in una disavventura, intendiamoci, ma lo si riduce di parecchio.

QUALCHE SUGGERIMENTO PER VIVERE (PIÙ) SERENI

L'importanza di password complesse e della 2FA Le password sono e restano il principale argine per tenere i dati al sicuro. Una cosa è avere una banale chiave numerica (pure se diversa da 123456) o nomecognome, un'altra è "complicarla" alternando minuscole, maiuscole, numeri o caratteri speciali. Qualcuno potrebbe obiettare dicendo che una password complessa è sì estremamente più difficile da indovinare per un malintenzionato, ma lo è anche per noi memorizzarla. Vero, ma abbiamo un grosso vantaggio: la nostra difficoltà, cioè quella di memorizzarla, è limitata nel tempo. Dura qualche giorno o al più qualche settimana, per il malintenzionato di turno sarà sempre difficile azzeccarla. Un consiglio che non passerà mai di moda: non utilizzare la stessa password, anche se complessa, per tutti i servizi e le applicazioni. Variate. È vero, così l'affare si complica; ma esistono password manager affidabili e anche quelli inclusi nei sistemi operativi dei prodotti rappresentano dei validi aiuti, soprattutto nel caso in cui una fuga di dati costringesse a cambiare tutte le password dunque a ricominciare il processo di apprendimento da zero. Poi c'è la 2FA, la Two Factor Authentication o Autenticazione a due fattori. Consiste in un check aggiuntivo effettuato dal provider, il fornitore del servizio, al momento dell'autenticazione e a quello in cui riceve la richiesta di reimpostazione della password. Solitamente viene inviato un SMS sul numero di telefono del proprietario dell'account - o una mail, o entrambe e in questo caso si parla di Multi Factor Authentication (MFA) - con un codice da inserire nella schermata di ripristino per "dimostrare" che l'intenzione di cambiare password è effettivamente la nostra, e non di un terzo con cattive intenzioni. Uno strumento utilissimo - raddoppia la sicurezza, dimezza i rischi - dall'impatto minimo sul comfort, trascurabile se ci si mettono dentro anche i rischi. Molti lo hanno già reso obbligatorio, ma consigliamo caldamente di utilizzarlo a prescindere dall'eventuale obbligo.

Gratis non è sempre sinonimo di migliore Da un documentario sui pericoli dei social network, The Social Dilemma, è venuta fuori una massima che probabilmente avete già sentito almeno una volta: "Se non stai pagando per un prodotto, allora il prodotto sei tu". È già una frase senza tempo alla luce della direzione in cui va il mondo, un monito opportuno in qualsiasi ambito e non solo sui social. Una VPN gratuita non è sempre una buona scelta, un servizio di archiviazione con molto spazio e pure gratuito non è sempre una buona scelta, e così via. Attenzione quindi a quei servizi normalmente a pagamento che offrono contenuti a prezzi fuori mercato o persino nulli. E occhi bene aperti quando ci si registra a un servizio, puntati su quantità e tipologia dei dati personali richiesti (regolati dal GDPR europeo) e sulle informative, che spesso nella frenesia finiamo per snobbare ma che dovremmo leggere per conoscere il rapporto con il fornitore e l'uso che questo potrà fare dei dati.

Phishing e affidabilità dei siti Il phishing è uno degli imprevisti più insidiosi in cui si può incappare. Il malintenzionato invia una comunicazione fittizia di un provider pescato generalmente tra quelli con una buona reputazione - istituti di credito, e-commerce o spedizionieri noti - nel tentativo di carpire la fiducia della vittima e indurla a inserire user, password e/o dati personali in un portale dall'aspetto più o meno simile a quello originale. Semplice e remunerativo. C'è una sola maniera davvero efficace per tutelarsi: fare attenzione. Al contenuto della comunicazione inviata via mail o SMS (anche gli errori ortografici possono essere dei campanelli d'allarme) e poi, soprattutto, all'indirizzo del mittente o all'URL della pagina: una difformità rispetto alla mail o all'indirizzo web originale c'è sempre . Nei casi peggiori è minima, nei migliori macroscopica. Ma c'è, in ogni caso. Nel dubbio comunque prima di fare qualsiasi cosa meglio contattare il provider chiedendo chiarimenti, o in alternativa anche una banale ricerca sul web con gli elementi chiave della comunicazione può fare la differenza tra qualche attimo di panico e (più di qualche) danno patrimoniale.

Mantenere i dispositivi costantemente aggiornati L'accortezza delle accortezze. Cosa costa mantenere smartphone, tablet o computer aggiornati all'ultima versione rilasciata dal produttore? Nulla, ma fa tutta la differenza del mondo. Gli "aggiornamenti software", che in genere i dispositivi smart domestici installano automaticamente, non contengono solamente nuove funzionalità - convinzione ricorrente tra i meno avvezzi alla tecnologia che peraltro rappresenta un falso mito, gran parte di essi non contiene novità visibili - e nella maggior parte dei casi non rallentano il dispositivo, specie se è recente o molto recente - altro falso mito che forse ricorre più spesso del precedente. Contengono quasi sempre correttivi di sicurezza, dei tappabuchi per risolvere le falle utilizzate dai malintenzionati per introdursi in quelle casseforti che sono oggi i dispositivi e arraffare dati, password eccetera. Ultimamente si nota una maggiore sensibilità da parte dei produttori nei confronti dei risvolti ambientali di uno stop prematuro al supporto, per cui vengono aggiornati più a lungo di qualche anno fa. Non sprechiamo l'occasione: aggiorniamo. E quando il supporto termina e con lui i correttivi di sicurezza, beh, è il caso di cambiare dispositivo. Non deve essere necessariamente nuovo, va bene anche usato o ricondizionato. L'importante è che riceva ancora aggiornamenti.

Credits immagini: 123RF.