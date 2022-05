Tutto sullo scudo missilistico della NATO: cos'è, come funziona ed è davvero sicuro?

In questo articolo scopriamo cos'è lo scudo missilistico della NATO (con un focus sulla situazione europea), come funziona, su quali tecnologie si fonda e se è davvero in grado di assicurare la protezione promessa.

Un sistema che la Russia condanna sin dalla sua introduzione, in quanto potenzialmente in grado di annullare gli attacchi missilistici mossi dal suo fitto arsenale nucleare. Ma non tutti.

SOMMARIO

DI COSA SI TRATTA

Per estensione e potenza, il contributo maggiore al sistema di difesa missilistica della NATO è apportato dagli Stati Uniti, munita di una ricca rete di sistemi e programmi che sono stati estesi anche in Europa all'interno di un programma denominato European Adaptive Approach (EPAA). Pur essendone una sua appendice, lo scudo del Vecchio Continente non è tuttavia vasto e capillare come quello di Washington, considerato invece un sistema difensivo "totale" .

I missili balistici sono una tipologia di missile di grandi dimensioni lanciati oltre l'atmosfera, che seguono una traiettoria inerziale nella fase iniziale, con i propulsori attivi, e che ricadono sull'obiettivo sfruttando la forza di gravità e seguendo una traiettoria parabolica. In fase di discesa sono rapidissimi, raggiungono velocità che oscillano tra i 24.000 e i 27.000 km/h, e sono in grado di colpire anche a migliaia di chilometri di distanza. Al contrario dei missili da crociera, i missili balistici non sono precisi. Tuttavia hanno tuttavia un raggio d'azione estremamente ampio, che li rende idonei al trasporti di testate nucleari (con effetti distruttivi devastanti).

DOVE SI TROVA IL SISTEMA

Osservando la cartina geografica del Vecchio Continente e restando nell'ambito del contributo statunitense, troviamo un sistema radar di avvisamento a Kurecik, in Turchia, due siti Aegis Ashore americani in Romania e in Polonia (quest'ultimo ancora in fase di completamento) e quattro navi Aegis in Spagna, nella base navale di Rota. L'Italia e la Francia dispongono di sistemi missilistici di tipologia SAMP/T, che intercettano le minacce aree e i missili balistici tattici a corto raggio, mentre i Paesi Bassi e la Germania sono dotate dei Patriot, sistemi di difesa terra-aria a lunga gittata considerati tra i più efficaci al mondo.

COME FUNZIONA

LO SCUDO PROTEGGE DA QUALSIASI TIPO DI MISSILE?

Gli esperti sostengono che lo scudo della NATO, guardando in particolare all'Europa, non sia infallibile, e soprattutto non sia in grado di intercettare qualsiasi minaccia e tipologia di missile. I missili ipersonici ad esempio, come Zircon, il modello presentato di recente dalla Russia, possono viaggiare anche nella stratosfera a 11mila km/h. Per questo motivo, da Bruxelles sta emergendo la necessità di ricorrere a un ombrello nucleare per l’Europa capace di far fronte alla potenza militare di Mosca, forte di un arsenale di 6.255 testate nucleari (le forze di Stati Uniti, Regno Unito e Francia messe insieme).

Non solo: a intimorire sono anche "sciami" di missili balistici scagliati all'unisono sull’Europa, che sarebbero difficilmente frenabili poiché il Vecchio Continente non dispone di un sufficiente numero di radar: oltre a quello della Turchia, ci si può affidare soltanto al radar terrestre di scoperta a lunghissimo raggio del North Yorkshire, in Inghilterra, che fa parte di una catena di sensori simili presenti anche a Cape Cod in Massachussets, Denali in California e Thule in Groenlandia.