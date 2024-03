La Commissione continuerà a raccogliere prove, inviando ulteriori richieste di informazioni ad AliExpress, svolgendo colloqui con l'azienda e, se necessario, effettuando ispezioni. La durata dipenderà da diversi fattori, tra cui la gravità e la natura delle presunte violazioni influenzeranno la durata dell'indagine, e la collaborazione di AliExpress: la Commissione tratterà con priorità i casi in cui l'azienda collabora attivamente. AliExpress ha naturalmente il diritto di difendersi dalle accuse e di presentare le proprie osservazioni alla Commissione.

Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha così dichiarato.

La legge sui servizi digitali non riguarda solo l'incitamento all'odio, la disinformazione e il cyberbullismo. Vi è anche l'obiettivo di garantire la rimozione dei prodotti illegali o non sicuri venduti nell'UE attraverso le piattaforme di commercio elettronico. Ciò non è negoziabile per operare nel mercato unico dell'UE. In quanto piattaforma che raggiunge oltre 100 milioni di utenti nell'UE, AliExpress deve rispettare pienamente la legge sui servizi digitali e adottare misure proporzionate per combattere la diffusione di merci pericolose per la salute dei consumatori e dei minori, anche da parte di influencer membri del loro "programma affiliato". Con i procedimenti avviati oggi vogliamo valutare se questo sia il caso e fare in modo che non sia risparmiata alcuna azione per salvaguardare i nostri cittadini.