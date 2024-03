WhatsApp e chat crittografate con servizi esterni: come funzioneranno

Con l'entrata in vigore delle nuove normative europee per le grandi piattaforme digitali, Meta ha finalmente spiegato come WhatsApp e Messenger garantiranno la crittografia end-to-end (E2EE) pur rispettando i requisiti di interoperabilità con servizi di terze parti imposti dal Digital Markets Act (DMA).

Il DMA obbliga Meta ad essere pronta ad abilitare l'interoperabilità con altri servizi entro tre mesi dalla ricezione di una richiesta, tuttavia come sottolineato dall'azienda nel suo blog ufficiale, attivare effettivamente questa funzione per l'uso pubblico potrebbe richiedere più tempo. Inoltre, nel primo anno di applicazione del regolamento, l'interoperabilità è prevista solo per chat individuali e la condivisione di file come immagini, video o messaggi vocali. Solo in futuro si estenderà a chat di gruppo e chiamate.