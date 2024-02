Smartwatch e smart ring non misurano la glicemia: l'allarme della FDA

Smartwatch e anelli smart "non dovrebbero" misurare i livelli di glucosio nel sangue. É la Food and Drug Administration americana (FDA) a suggerirlo a consumatori, pazienti e personale medico, avvisandoli di stare attenti quando sul mercato trovano dispositivi che promettono di integrare tecnologie per rilevazioni non invasive (ovvero senza pungersi il dito o forare la pelle). Un altro conto, per chiarire, sono i dispositivi autorizzati FDA per il monitoraggio continuo del glucosio nel sangue che inviano i dati alle app installate sugli indossabili.

La FDA non ha autorizzato o approvato nessuno smartwatch o smart ring destinato a misurare o stimare in autonomia i valori della glicemia.

Il rischio che si corre affidandosi a dispositivi non autorizzati è troppo elevato, i diabetici potrebbero infatti basare la dose di insulina o di altri medicinali su misurazioni imprecise, con inevitabili conseguenze sul loro stato di salute. Sul mercato esistono purtroppo prodotti di diverse marche che si spacciano per dispositivi non invasivi: "questi smartwatch e smart ring", ribadisce ancora una volta la FDA, "non testano direttamente la glicemia".