DSA: è in vigore per tutte le piattaforme online la legge europea sui servizi digitali

Dopo essere entrato in vigore in tutta l’Unione europea alla fine di agosto dello scorso anno, anche se solo relativamente alle piattataforme delle "big tech" con oltre 45 milioni di utenti nell'UE (il 10% della popolazione europea), il Digital Services Act si applica da oggi a tutte le piattaforme.

L'OBIETTIVO DEL DSA

L'obiettivo principale del DSA, la normativa sui servizi digitali che è stata approvata come Regolamento UE 2022/2065 nel 2022 e che disciplina intermediari e piattaforme online come social network, piattaforme per la condivisione di contenuti, app store e piattaforme per viaggi e alloggi, è quello di prevenire le attività illegali e dannose online, la diffusione di notizie false, di garantire la sicurezza degli utenti, proteggere i diritti fondamentali e creare un contesto equo e aperto per le piattaforme. La legge sui servizi digitali mira a integrare le norme del GDPR per garantire il massimo livello di protezione dei dati. Ad esempio, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a fini pubblicitari, i fornitori di servizi di piattaforma rientrano contemporaneamente nell'ambito del DSA e del GDPR. Tutti gli intermediari online che prestano i loro servizi nel mercato unico, con sede o meno nell'UE, dovranno rispettare queste nuove norme. Le microimprese e le piccole imprese avranno obblighi proporzionati alla loro capacità e alle loro dimensioni, rimanendo nel contempo responsabili. Inoltre, anche se dovessero registrare una forte crescita, le microimprese e le piccole imprese potranno beneficiare di un'esenzione mirata da una serie di obblighi durante un periodo transitorio di 12 mesi. Le aziende con meno di 10 milioni di fatturato e 50 dipendenti sono escluse del tutto.

IN ITALIA VIGILERA' L'AGCOM

La Commissione provvederà alla messa in atto della normativa sui servizi digitali insieme alle autorità nazionali, che vigileranno sulla conformità delle piattaforme con sede nel loro territorio. Spetta inoltre soprattutto alla Commissione monitorare e verificare il rispetto degli obblighi supplementari che si applicano alle piattaforme online e ai motori di ricerca di dimensioni molto grandi, come ad esempio le misure volte ad attenuare i rischi sistemici, dal modo in cui i contenuti illegali e la disinformazione possono essere amplificati attraverso i loro servizi fino all'impatto sulla libertà di espressione e sulla libertà dei media. Il compito di vigilare sull'applicazione del DSA in Italia spetterà all'Agcom che lo scorso ottobre ha sottoscritto un accordo di collaborazione con la Commissione europea. L’accordo promuove e definisce la cornice procedurale per lo scambio di informazioni, dati, metodologie, sistemi tecnici e strumenti, al fine di coadiuvare la Commissione europea a identificare e valutare i rischi sistemici in cui possono incorrere le piattaforme online di grandi dimensioni, tra cui i rischi legati alla diffusione di contenuti illegali e disinformazione, nonché gli effetti negativi sui minori

COSA PREVEDE IL DSA

La legge sui servizi digitali (DSA) introduce una serie di norme per proteggere i nostri diritti fondamentali online. Questi diritti includono la libertà di pensiero, la libertà di espressione, la libertà di informazione e la libertà di opinione senza manipolazione. Il Digital Services Act garantisce: trasparenza delle decisioni e degli ordini di rimozione dei contenuti;

e degli ordini di relazioni accessibili al pubblico sul modo in cui viene utilizzata la moderazione automatizzata dei contenuti e sul suo tasso di errore;

e sul suo tasso di errore; armonizzazione delle risposte ai contenuti illegali online.

modelli meno oscuri online;

online; il divieto di pubblicità mirata che utilizza dati sensibili o dati di minori;

che utilizza maggiore trasparenza dell'utente sul loro flusso di informazioni, come le informazioni sui parametri dei sistemi di raccomandazione (motivi per cui ci è apparso un certo prodotto o pubblicità) e termini e condizioni accessibili. I modelli oscuri sono un modo di progettare piattaforme online per indurre gli utenti a fare cose che altrimenti non avrebbero considerato, spesso ma non sempre coinvolgendo denaro. Anche l'uso degli algoritmi deve essere più trasparente: le piattaforme devono etichettare chiaramente gli annunci pubblicitari. Gli utenti, inoltre, devono avere la possibilità di rinunciare alla profilazione ed è vietato qualsiasi tipo di pubblicità basata su dati sensibili come l'origine razziale o etnica, l'orientamento sessuale o le opinioni politiche

PIU' TUTELA PER I MINORI

Il Digital Service Act stabilisce anche che le piattaforme web debbano "garantire un elevato livello di privacy, sicurezza e incolumità dei minori", introducendo strumenti come la verifica dell'età e il controllo parentale o "volti ad aiutare i minori a segnalare abusi o ottenere sostegno". Inoltre, se un servizio intermediario è principalmente destinato a minori o è utilizzato in prevalenza da questi, il prestatore di tale servizio intermediario spiega in modo comprensibile per i minori le condizioni e le restrizioni che si applicano all’utilizzo del servizio Qualora tutte le norme del Digital Service Act non venissero rispettate le piattaforme potrebbero essere multate sino ad un massino del 6% dei loro introiti annuali e fino al 5% dei ricavi medi quotidiani per ogni giorno di ritardo. Nel caso di recidiva sarà loro vietato di continuare ad agire sul territorio europeo.