Piracy Shield alla prova del primo weekend di calcio. Ecco com'è andata

Piracy Shield è entrato effettivamente in funzione nel weekend appena trascorso. La piattaforma di AGCOM, operativa dal 31 gennaio, è stata messa alla prova in occasione della 23a giornata del campionato di Serie A che prevedeva anche l'atteso big match Inter-Juventus. Il Commissario dell'Autorità Massimiliano Capitanio ha voluto esprimere la sua soddisfazione pubblicando su Facebook un post in cui si legge:

La piattaforma #Agcom Piracy Shield è entrata in funzione. È un inizio, ma per la lotta al cancro della #pirateria è un primo passo sulla luna. UNA GIORNATA STORICA. Abbattuti in diretta, per la prima volta in Italia e in Europa, siti pirata in meno di 30 minuti. Grazie ad una vastissima alleanza tra istituzioni e privati, l'Italia segna un goal contro la criminalità destinato a rimanere nella storia. Durante Lecce-Fiorentina sono partite le prime ingiunzioni dinamiche da parte di Agcom nei confronti degli Isp accreditati sulla piattaforma Piracy Shield per oscurare i siti criminali che stavano trasmettendo Lecce Fiorentina senza averne titolo. Un crimine che ruba all'Italia 1,9 miliardi all'anno e toglie ai nostri giovani 10.000 posti di lavoro, oltre a dissanguare le società sportive. Ho voluto personalmente cercare alcuni tra i tanti siti illegali di streaming ed ecco cosa ho trovato: una schermata meravigliosa.