Data scraping sui social contro l'evasione: ecco l'ultima idea del Governo

Al di là dello scontro che si è subito aperto in maggioranza tra i (pochi) favorevoli e i (tanti) contrari, vale la pena di capire cos'è il data scraping e immaginare, in attesa di indicazioni più chiare da parte della politica (ammesso che arrivino, che il progetto abbia un futuro), come potrebbe essere utilizzato per tutelare i contribuenti onesti, i tantissimi che al fisco non sottraggono nemmeno un euro, e recuperare risorse preziose per rendere più incisiva l'attività di governo.

L’ evasione fiscale è come un macigno, tipo il terrorismo - ha premesso Leo. Quando abbiamo 80-100 miliardi di evasione capiamo che si deve tutti collaborare, nel rispetto dei dati personali. Quello che si deve fare, ed è quello su cui stiamo lavorando con Agenzia delle Entrate e Sogei, è il cosiddetto data scraping , ovvero non fermarci a ragionare solo sui dati relativi all’attività professionale (superando quindi gli attuali Indici sintetici di affidabilità fiscale usati per valutare autonomi e partite IVA, ndr) ma vedere pure gli elementi significativi del tenore di vita : professionisti e imprenditori vanno su internet e sui social e dicono dove sono stati in vacanza o in quale ristorante.

DATA SCRAPING SUI SOCIAL CONTRO L'EVASIONE

Cos'è il data scraping

Il verbo to scrape in inglese significa grattare, raschiare, quindi data scraping è l'equivalente di un rastrellamento di dati in giro per il web. Il data scraping è l'attività che c'è dietro la vicenda Cambridge Analytica, società di consulenza che passava il web al setaccio, in particolare Facebook, attraverso bot o sistemi informatici automatizzati di vario tipo per raccogliere informazioni, sentimenti e paure sugli elettori americani, elaborarli e tarare di conseguenza la propaganda politica.

Come funzionerebbe il data scraping contro l'evasione

Raccolta ed elaborazione dei dati sono i cardini che guiderebbero il fisco per stanare gli evasori fiscali, coloro che impoveriscono il bilancio pubblico di un centinaio di miliardi di euro all'anno. I "cani da fiuto" elettronici, cioè bot e derivati, verrebbero sguinzagliati laddove di dati ce ne sono di più, ovvero sui social. Lì la gente mostra il proprio stile di vita senza filtri o inibizioni, a volte anche eccedendo. Pubblica viaggi, cene, passioni più e meno costose.

Catalogando le informazioni sulla base di caratteristiche specifiche impostate dai "cacciatori", l'Agenzia delle Entrate saprebbe velocemente quali profili meritano delle indagini più approfondite in vista di un possibile intervento diretto. Di chi usa i social per millantare uno stile di vita a cui ambisce ma che non conduce realmente è pieno il web, per cui l'analisi automatizzata potrebbe dar luogo a "falsi positivi": i risultati dello scraping andrebbero approfonditi in ogni caso.

Rischi e fattibilità del data scraping

Prima di tutto va detto che i social negli ultimi anni hanno adottato delle misure di contrasto al data scraping. Lo ha fatto lo scorso anno X sotto la guida Elon Musk, limitando il numero di post che si possono visualizzare ogni giorno, lo ha fatto soprattutto Facebook a più riprese, che è (o meglio era, prima dello scandalo elettorale) sia un social che una holding ma dopo essere stata travolta dalla vicenda Cambridge Analytica ha persino preferito cambiar nome in Meta. Insomma, fare data scraping sui social più frequentati come ha proposto il viceministro Leo, oggi non è semplice come un tempo.

Il GDPR, il Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati, non impedisce il data scraping. Ma di possibili appigli legali per eventuali ricorsi a misure di questo tipo non mancano, c'è da capire ad esempio il grado di profondità delle ricerche e dei dati raccolti e se l'attività violi la privacy e i diritti fondamentali dei cittadini. Insomma, l'idea c'è e qualcuno nel Governo e in chi è impegnato quotidianamente nella lotta all'evasione sta lavorando, ma ci sono pure diversi nodi da sciogliere sulla fattibilità, politica e tecnica.