IT Alert non si ferma: dal 30/1 nuovi test su rischi specifici in Liguria, Marche e Lazio

IT Alert prosegue la lunga fase di test del sistema di allarme pubblico su rischi specifici e, dopo la simulazione in Abruzzo, Sicilia e Valle d'Aosta conclusasi la scorsa settimana, spetterà a Liguria, Marche e Lazio verificarne il corretto funzionamento in due distinti scenari: incidente rilevante in stabilimento industriale (direttiva Seveso) e collasso di una grande diga.

INCIDENTE RILEVANTE IN UNO STABILIMENTO INDUSTRIALE

TEST TEST Messaggio di prova IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di un incidente in un impianto industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST

COLLASSO DI UNA GRANDE DIGA

TEST TEST Messaggio di prova IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST

In questi giorni di test sul sito ufficiale sarà disponibile il questionario da compilare qualora dovessero verificarsi problemi.