OpenAI lo aveva detto: impediremo che l'intelligenza artificiale venga usata nelle campagne elettorali di tutto il mondo e bloccheremo qualsiasi tentativo di rappresentazione deepfake dei politici. E così è stato. La società guidata da Sam Altman ha bannato lo sviluppatore di Dean.Bot, bot che parla e ragiona come Dean Phillips (foto in apertura), candidato democratico alla Casa Bianca. Pugno duro che contrasta tuttavia con la storia che viene dal Giappone che vede una giovane scrittrice vincitrice di un prestigioso premio letterario grazie all'ausilio dell'AI.

NO ALL'AI: IL CASO DELLE PRESIDENZIALI USA

Dean.Bot è stato sviluppato dalla startup AI Delphi per sostenere la campagna elettorale di Phillips ed è basato su ChatGPT. Attualmente non risulta più disponibile, la pagina ufficiale riporta un messaggio in cui si spiega che "Dean.Bot è assente per la campagna in questo momento": in sostanza, il bot viola le regole di OpenAI, per questo più che "assente in questo momento" è stato definitivamente eliminato dopo che OpenAI ne aveva sospeso l'account.

Chiunque sviluppi con i nostri strumenti deve seguire le nostre politiche di utilizzo. Abbiamo recentemente rimosso un account sviluppatore che consapevolmente violava le nostre politiche di utilizzo delle API che non consentono campagne politiche o che impersonano una persona senza consenso - Lindsey Held, portavoce di OpenAI Dean.Bot è un bot sviluppato per parlare (quasi) come il candidato democratico Dean Phillips ed è capace di rispondere alle domande che gli vengono formulate tramite il sito ufficiale dean.bot. Il disclaimer - ancora presente, si veda qui sopra - tuttora spiega che si tratta di uno strumento "non perfetto", e che "è possibile che dica cose sbagliate, scorrette o che non dovrebbero essere dette". Nonostante l'avviso, OpenAI ha ritenuto che il bot violasse le regole di utilizzo. Nelle Usage policies della società si legge: Non eseguire o facilitare le seguenti attività che potrebbero compromettere in modo significativo la sicurezza, il benessere o i diritti degli altri, tra cui: ...

impegnarsi in campagne politiche o attività di lobbying, inclusa la generazione di materiali elettorali personalizzati o indirizzati a dati demografici specifici OpenAI ha recentemente affermato: [...] Lavoriamo per anticipare e prevenire abusi rilevanti, come deepfake ingannevoli. [...] Fino a quando non ne sapremo di più, non consentiremo alle persone di creare applicazioni per campagne politiche e di lobbying. [...] non consentiamo la creazione di chatbot che fingono di essere persone reali (ad esempio candidati) o istituzioni. La startup AI Delphi la pensava diversamente, evidentemente, sostenendo che i bot possono educare gli elettori fornendo loro informazioni aggiuntive. Dietro al divieto c'è la volontà di evitare che la disinformazione si diffonda e che gli elettori pensino di interagire con candidati reali.

IL CASO OPPOSTO: IL PREMIO IN GIAPPONE

Se da un lato l'uso dell'intelligenza artificiale viene limitato per motivi di sicurezza e trasparenza - dagli stessi sviluppatori come OpenAI, si è visto - dall'altro c'è chi l'AI la sfrutta per "ammorbidire" alcune frasi di un libro. É, questo, il caso di Rie Kudan, fresca vincitrice dell'Akutagawa Prize in Giappone (il premio più importante per la letteratura nel Paese) per il suo libro Tokyo-to Dojo-to (La torre della compassione di Tokyo). La scrittrice ha ammesso pubblicamente di aver utilizzato ChatGPT per scrivere il 5% del suo lavoro, soprattutto nel tentativo di "usare le parole con cura" affrontando il delicato tema della giustizia. Questo è un romanzo scritto sfruttando appieno un'intelligenza artificiale generativa come ChatGPT, probabilmente circa il 5% dell'intero testo è scritto direttamente da questa - Rie Kudan, vincitrice del premio I giudici hanno definito il suo libro "un lavoro molto divertente e interessante che stimola il dibattito su come considerare l'uso dell'intelligenza artificiale". Giudici dunque favorevoli, mentre gran parte dei commenti su X mostra lo scetticismo della rete. Tra i tanti post abbiamo selezionato il seguente: Per ciò che riguarda un'opera generata dall'AI che vince un premio letterario, le persone saranno divise a favore e contro. Tuttavia, questo ha il potenziale per generare nuove discussioni sulla fusione tra letteratura e tecnologia, e nuovi sviluppi sono attesi anche nel mondo letterario (circa il 5% della mia risposta è stata scritta da ChatGPT).